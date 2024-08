Hollywood applaude al ticket Harris-Walz

agenzia

Decine di star si sono schierate al loro fianco

NEW YORK, 07 AGO – Hollywood si schiera in larga maggioranza con il nuovo ticket presidenziale democratico: decine di vip della mecca del cinema tra cui Julianne Moore e Rob Reiner hanno dato la loro benedizione alla scelta di Kamala Harris di puntare sul governatore del Minnesota Tim Walz come numero due. Con il ticket Harris-Walz si sono schierati anche la premio Oscar Jamie Lee Curtis e John Cusak che qualche settimana fa aveva fatto appello al presidente Biden di cedere il passo. La decisione è stata lodata anche da Cynthia Nixon (Sex and the City e Gilded Age): “Ballo il walzer in aria”, ha commentato l’attrice, unendosi a Paul Feig, il regista di Bridesmaids e The Heat, e al documentarista Ken Burns: “Bene avere qualcuno che conosce la storia americana”.

