Hollywood brucia, supereroi e star la salvano con l’AI: il video del regista siciliano

A Los Angeles più di 10.000 edifici sono stati distrutti a gennaio negli incendi che hanno devastato parte della costa californiana e alcuni tra gli scenari più iconici e suggestivi della regione. Una calamità che ha minacciato persino il Mount Lee, la collina su cui svetta la leggendaria insegna Hollywood. Da questa tragedia nasce Hollywood Resurrection, un fan tribute interamente realizzato con l’intelligenza artificiale, che trasforma il disastro in un’epopea di resilienza e rinascita.

Ideato e sviluppato dal regista siciliano Lorenzo Muscoso, il progetto è un omaggio alla forza della comunità americana e ha richiesto un complesso lavoro: 21 giorni per realizzare 142 scene rielaborate oltre 600 volte e quasi 900 istruzioni tra inquadrature, piani, campi, scenario, animazione, composizione, dando vita a un editing narrativo intenso ed emozionante visibile sul canale youtube. La sceneggiatura, risultato di una narrazione a quattro mani con Eriberto Muscoso, racconta un’operazione di salvataggio collettivo in cui supereroi della Marvel e della DC, insieme a iconici personaggi del cinema d’azione, si uniscono in una corsa contro il tempo per salvare la comunità e proteggere Hollywood. Tra loro compaiono Superman, Batman, Spider-Man, Wonder Woman e Thor, ma anche figure leggendarie del cinema, come John Rambo, Terminator e Walker Texas Ranger. Un tributo speciale è dedicato ai protagonisti delle serie cult degli anni ’70 e ’80, con riferimenti a CHiPs, Happy Days, Mork, L’uomo da sei milioni di dollari e MacGyver.

Oltre agli elementi fantastici, il filmato include anche episodi realmente accaduti durante l’emergenza, come il supporto delle forze dell’ordine, il lavoro delle squadre di emergenza e delle associazioni come World Central Kitchen, l’aiuto offerto dai ristoratori locali e persino il coinvolgimento di detenuti nelle attività di volontariato. Alcuni dei luoghi più celebri di Los Angeles diventano scenari chiave della narrazione: dalla Walk of Fame al Getty Museum, dall’Osservatorio Griffith allo storico Beverly Hills Hotel, fino agli studios cinematografici più rappresentativi.

