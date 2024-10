Houellebecq, ‘sosterrò sempre Israele’

agenzia

"Ma una volta l'estrema sinistra mai schierata con Hamas"

TORINO, 15 OTT – “Sosterrò sempre Israele, anche se mi rendo conto che la situazione è sempre più difficile e dolorosa. Però ci sono delle cose che bisognerebbe conoscere meglio”. Così lo scrittore francese Michel Houellebecq al Circolo dei Lettori di Torino, in occasione di un’anteprima del festival letterario Radici, dedicato al tema delle identità. Proprio le radici dell’identità occidentale sono il tema centrale dei romanzi e dei saggi dell’autore francese. “Certamente quello che non capisco – ha affermato Houellebecq – è l’antisemitismo contemporaneo. Quando andavo al liceo conoscevo ragazzi di estrema sinistra che non si sarebbero ma schierati con Hamas, quindi nel tempo qualcosa è cambiato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA