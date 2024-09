I 91 della Buchmesse, tra i 6 forfait Veneziani e Buttafuoco

agenzia

Il programma di Italia Ospite d'Onore. 19 'testimoni del tempo'

ROMA, 03 SET – Novantuno autrici e autori italiani, da Beatrice Alemagna a Stefano Zecchi, saranno a confronto con esponenti della cultura di lingua tedesca in oltre 50 eventi del programma letterario, dell’Italia Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte, dal 16 al 20 ottobre 2024. Dopo il caso Saviano – assente dalla lista della delegazione italiana, poi invitato a partecipare dal Commissario Straordinario Mauro Mazza del quale ha rifiutato l’invito, ma che sarà comunque a Francoforte con gli editori tedeschi – restano confermate le defezioni di Sandro Veronesi, Francesco Piccolo, Emanuele Trevi e Franco Buffoni che non parteciperanno in sostegno all’autore di Gomorra. Non ci saranno neppure Marcello Veneziani e Pietrangelo Buttafuoco. In tutto sei dunque gli autori che non ci saranno rispetto a quelli annunciati lo scorso maggio. Nel programma dell’Italia che torna Ospite d’Onore dopo 36 anni a Francoforte svelato oggi, 3 settembre, e consultabile sul sito Italiafrancoforte2024.com, aie.it e, nei prossimi giorni su buchmesse.de, nell’agenda degli appuntamenti, gli incontri con 19 ‘testimoni del tempo’, ospiti invitati direttamente dal commissario straordinario del governo, Mauro Mazza, tra cui figurano Pupi Avati, Stefano Boeri, Frida Bollani Marangoni, Stefano Bray e Umberto Vattani, impegnati in 11 dibattiti sull’attualità e i grandi temi della nostra epoca. Ventuno gli appuntamenti del programma professionale che farà incontrare i protagonisti del mondo del libro italiano e internazionale e a cui se ne aggiungono altri 9 organizzati dalle Regioni. Il programma letterario è curato dall’Associazione Italiana Editori, con il coordinamento del Commissario straordinario del Governo Mauro Mazza. Due le sale degli incontri: Arena e Caffè Letterario nel Padiglione di Italia Ospite d’Onore firmato dallo studio Stefano Boeri Interiors.

