I concerti dell’estate in Sicilia: dai Simple Minds a Elodie, da Morrisey ai Kraftwerk e ancora Mengoni, Giorgia e Ultimo

MUSICA

Rock, pop, jazz: due mesi di appuntamenti

Una folla di concerti, un’estate tutta in musica, due mesi fitti di appuntamenti nei teatri antichi, negli stadi, nei giardini cittadini, negli spazi all’aperto con i protagonisti della musica italiana, i rapper, i classici e gli immortali cantautori. Spazio anche ai boutique festival, da Festivalle a Ortigia sound system. Ecco una panoramica degli appuntamenti più importanti (in aggiornamento).

10 luglio

MARKY RAMONE’S BLITZKRIEG – THE BOPPIN’ KIDS – Catania Piazza Federico II di Svevia

11 luglio

ARTIE SIVE – Catania Villa Bellini

ALFA – Castellammare del Golfo Porto Nuovo

12 luglio

ALFA – Catania Villa Bellini

ALESSANDRA AMOROSO – Taormina Teatro Antico

EFFE 65 – Agrigento Mia Garden

13 luglio

PSICOLOGI – Catania Villa Bellini

MARCELLA BELLA – Palermo Teatro di Verdura

14 luglio

PLACIDO DOMINGO E MARIO BIONDI – Taormina Teatro antico

15 luglio

PFM – Taormina Teatro antico

16 Luglio

PAOLO BUONVINO – Catania Cortile Platamone

17 luglio

PAOLO BUONVINO – Palermo Teatro Massimo

18 luglio

ULTIMO – Messina Stadio Franco Scoglio

I PATAGARRI – Palermo Spazio Open Cantieri Culturali

ROBERTO BOLLE & FRIENDS – Taormina Teatro antico

19 luglio

LAZZA – Catania Villa Bellini

I PATAGARRI – Catania Cortile Platamone

STEFANO DE MARTINO – Meglio stasera -Palermo Teatro di Verdura

20 luglio

ENRICO BRIGNANO – Bello di mamma – Siracusa Teatro greco

STEFANO DE MARTINO – Meglio stasera Milazzo Teatro al Castello

22 luglio

NAYT – Catania Villa Bellini

23 luglio

MARCO MENGONI – Messina Stadio Franco Scoglio

24 luglio

MARCO MENGONI – Messina Stadio Franco Scoglio

A NEW WEST SIDE STORY – Noto Cortile Collegio dei Gesuiti

25 luglio

KRAFTWERK – Taormina Teatro antico

SFERA EBBASTA – Catania Villa Bellini

GIORGIA – Siracusa Teatro Greco

26 luglio

SIMPLE MINDS – Taormina Teatro Antico

GIORGIA – Siracusa Teatro Greco

CAPO PLAZA – Catania Villa Bellini

SAL DA VINCI – Palermo Teatro di Verdura

NOMADI – Scillato Parco urbano

SCIARANUOVA FESTIVAL Dal 26 luglio al 2 agosto rassegna di teatro contemporaneo – Castiglione Cantina Planeta

27 luglio

SIMPLE MINDS – Taormina Teatro Antico

COMA COSE – Zafferana etnea Anfiteatro Falcone e Borsellino

GREEN VALLEY POP – Elodie, Lazza, Shiva, Rovazzi – Trapani

SAL DA VINCI – Catania Villa Bellini

28 luglio

GIORGIA – Siracusa Teatro Greco

COMA COSE – Cefalù lungomare

JANOSKA ENSAMBLE – Noto Cortile Collegio dei Gesuiti

30 luglio

CCCP FEDELI ALLA LINEA – Taormina Teatro Antico

31 luglio

MORRISSEY – Catania Villa Bellini

AL DI MEOLA – Noto Cortile Collegio dei Gesuiti

ORTIGIA SOUND SYSTEM dal 31 luglio al 3 agosto il Festival di musica elettronica a Siracusa

AGOSTO

1 agosto

NINO D’ANGELO – Agrigento Live Arena

PAUL KALBRENNER – Catania Villa Bellini

TEENAGE DREAM PARTY – Palermo Velodromo Paolo Borsellino

MAST FESTIVAL – Dall’a1 al 9 agosto boutique Festival

SERENA ROSSI Serenata a Napoli – Palermo Teatro di Verdura

2 agosto

NINO D’ANGELO – Messina Villa Dante

TEENAGE DREAM PARTY – Catania Villa Bellini

FINLEY – Zafferana etnea Anfiteatro Falcone e Borsellino

3 agosto

IRAMA – Catania Villa Bellini

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS – Palermo Spazio Open Cantieri Culturali

GIUSY FERRERI – Gliaca di Piraino (Me) piazza Quasimodo

SIMONA MOLINARI QUARTET – Noto Cortile Collegio dei Gesuiti

SERENA BRANCALE – Palermo Teatro di Verdura

4 agosto

GEOLIER – Catania Villa Bellini

5 agosto

GEOLIER – Catania Villa Bellini

FRANCESCO GABBANI – Palermo Teatro di Verdura

WILLIE PEYOTE – Zafferana etnea Anfiteatro Falcone e Borsellino

6 agosto

FRANCESCO GABBANI – Taormina Teatro Antico

LUCIO CORSI – Catania Villa Bellini

RICHARD GALLIANO – Noto Cortile Collegio dei Gesuiti

7 agosto

ANNA – Catania Villa Bellini

FESTIVALLE – Dal 7 al 10 agosto ad Agrigento. Line up: Acid Arab, Carl Craig, The Cinematic Orchestra, The Fearless Flyers, Vinicio Capossela. Live dj: Adi Oasis, Alessio Bondì, Arabella Rustico, Bassolino, Bradley Zero, Cherise, Cortoalto, Il risveglio degli dei, Osunlade, Roge, Toy Tonic Krew, Veezo

YPSIGROCK FESTIVAL Dal 7 al 10 agosto – Castelbuono

8 agosto

TANANAI – Palermo Velodromo Borsellino

GIPSY KING – Taormina Teatro antico

ERMAL META – Noto Scalinata Della Cattedrale

9 agosto

TANANAI – Catania Villa Bellini

DIODATO – Palermo Teatro di Verdura

10 agosto

RICCARDO COCCIANTE – Taormina Teatro Antico

BRUNORI SAS – Catania Villa Bellini

11 agosto

BRUNORI SAS Agrigento – Live Arena

GIGI FINIZIO – Catania Villa Bellini

DANILO REA E LUCIANO BIONDINI – Noto Cortile Collegio dei Gesuiti

12 agosto

GHALI – Catania Villa Bellini

CRISTIANO DE ANDRE’ – Zafferana Etnea Anfiteatro Falcone e Borsellino

GIGI D’AGOSTINO – Catania Villa Bellini

15 agosto

MICHELE ZARRILLO – Gioiosa Marea (ME), Piazza Cavour

16 agosto

TONY BOY – Catania Villa Bellini

MARCO MASINI – Finale di Pollina Teatro parco urbano

BAUSTELLE – Palermo Teatro Di Verdura

17 agosto

MARCO MASINI – Noto Scalinata della cattedrale

18 agosto

MASSIMO RANIERI – Palermo Teatro di Verdura

EDOARDO BENNATO – Ragusa

19 agosto

MASSIMO RANIERI – Taormina Teatro Antico

NEK – Zafferana Etnea Anfiteatro Falcone e Borsellino

20 agosto

MANU CHAO – Catania Villa Bellini

FABRI FIBRA – Agrigento Live arena

EDOARDO BENNATO – Cefalù

21 agosto

FABRI FIBRA – Catania Villa Bellini

STEFANO BOLLANI – Noto Cortile Collegio dei Gesuiti

22 agosto

EDOARDO BENNATO – Taormina Teatro antico

ANTONELLO VENDITTI – Tindari Teatro greco

ROCCO HUNT – Catania Villa Bellini

NOEMI – Noto Scalinata della cattedrale

23 agosto

GIANNA NANNINI – Catania Villa Bellini

UMBERTO TOZZI – Taormina Teatro antico

ROCCO HUNT – Palermo Teatro di Verdura

24 agosto

RENGA – Zafferana Etnea (CT)

UMBERTO TOZZI – Agrigento Live Arena

GIANNA NANNINI – Palermo Velodromo Borsellino

24 agosto

FRANCO126 – Catania Villa Bellini

26 agosto

RKOMI – Catania Villa Bellini

ANTONELLO VENDITTI – Agrigento Live arena

27 agosto

FIORELLA MANNOIA – Milazzo Teatro Al Castello

28 agosto

ANNA CASTIGLIA – Catania Cortile Platamone

ROSARIO MIRAGGIO – Catania Villa Bellini

29 agosto

FIORELLA MANNOIA – Agrigento Live Arena

ENRICO BRIGNANO – Teatro Antico – Taormina

TONY EFFE + GUE’ – Catania Villa Bellini

LUCHE’ – Porto Nuovo – Castellammare del Golfo

30 agosto

FIORELLA MANNOIA – Marina di Modica (Rg) Auditorium Mediterraneo

ENRICO BRIGNANO – Palermo Teatro di Verdura

PARKY – Catania Villa Bellini

SETTEMBRE

2 settembre

ANTONELLO VENDITTI – Taormina Teatro greco

4 settembre

ANTONELLO VENDITTI – Taormina Teatro greco

6 settembre

ANTONELLO VENDITTI – Palermo Teatro di Verdura

DJ TIME – Catania Villa Bellini

10 settembre

FRANCESCO DE GREGORI – Taormina Teatro Antico

ANTONELLO VENDITTI – Palermo Teatro di Verdura

11 settembre

FRANCESCO DE GREGORI – Teatro Antico di Taormina