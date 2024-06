I concerti di Zucchero e degli Avion Travel, il Festival del pesce a Marzamemi e l’antica fiera di S. Pietro a Casalvecchio: cosa c’è da fare questa domenica in Sicilia

Gli appuntamenti di oggi

Da Trecastagni a Castelbuono, food, degustazioni, show cooking e tanta musica

Grandi concerti e tanti appuntamenti col gusto per quest’ultima domenica di giugno. Ecco una piccola selezione di festival e sagre. Partiamo con i grandi concerti, dopo il successone di Ultimo, ancora con un big sul palcoscenico a Messina, Zucchero.

Zucchero “Overdose d’amore World Wild Tour” a Messina

Il nuovo tour mondiale di Adelmo “Sugar” Fornaciari, l’Overdose d’amore World Wild Tour, partito a fine marzo con tre date dalla Royal Albert Hall di Londra e sbarcato domenica 23 giugno allo Stadio Friuli di Udine per la prima delle cinque date del tour italiano che oggi domenica 30 giugno farà tappa allo Stadio Franco Scoglio di Messina, unica data del sud Italia. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it, Ciaotickets e Box Office Sicilia e al botteghino dello spettacolo. Apertura porte: Platea e Tribune ore 18.00, Apertura botteghino: ore 16.30. Inizio spettacolo: ore 21.00

Avion Travel ad Acireale

In piazza Duomo alle ore 20 la Piccola Orchestra Avion Travel chiudela rassegna “Jaci & Jazz”. La formazione è composta da Peppe Servillo (voce), Peppe D’Argenzio (sax), Duilio Galioto (piano e tastiere), Ferruccio Spinetti (contrabbasso) e Mimì Ciaramella (batteria).

Fabrizio Bosso a Caltagirone (e domani a Catania in piazza Castello Ursino)

Fabrizio Bosso apre (ore 21, ingresso gratuito) il Caltagirone Jazz Festival con Olivier Julian Mazzariello al piano, con un concerto dal titolo Il cielo è pieno di stelle, omaggio a Pino Daniele. E’ il primo di tre concerti a ingresso gratuito sulla monumentale Scala di Santa Maria del Monte. Venerdì 5 luglio sul palco il pianista Danilo Rea accompagnato dai siciliani Mimmo Cafiero alla batteria e Nello Toscano al contrabbasso. Sabato 6 luglio il Caltagirone Jazz Festival chiude con Francesco Cafiso e il suo Pianoless trio, composto da Raul Reyes al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria.

Lunedì 1 luglio Bosso e Mazzariello con lo stesso programma dedicato a Pino Daniele saranno in piazza Federico di Svevia, davanti al Castello Ursino di Catania, alle ore 21 (ingresso libero)

Rebound! fino al 5 luglio a Motta Santa Anastasia

Prima edizione del Festival dedicato alla percussione contemporanea, prodotto da Kilim Music Factory e Zo Centro Culture Contemporanee di Catania con la collaborazione del Comune di Motta Sant’Anastasia e dell’Istituto comprensivo “Gabriele D’annunzio” del paese etneo. Coordinamento e direzione artistica sono di José Mobilia, percussionista etneo da alcuni decenni diviso fra attività musicale e docenza. Tanti i laboratori e i seminari in programma ai quali si aggiungono i concerti. Lunedì 1 luglio le atmosfere si fanno esotiche con Abhidheya, miti e favole dall’India, tra suono e danza, con Lamia Barbara, danza Bharatanatyam e voce, e Riccardo Gerbino, tabla e percussioni; martedì 2 luglio il Duo Actuál formato da José Mobilia al vibrafono e Mario Scirè alla chitarra suonerà musiche di Piazzolla, Rosauro, Marcheille, e Amoroso; giovedì 4 luglio, in collaborazione con il progetto Boarding Pass Plus (Mic 2022-2024) di Zo Centro culture contemporanee, “Rebound!” si sposta da Zo al Piazzale Rocco Chinnici di Catania per il concerto, diretto da José Mobilia, del Rebound Percussion Ensemble, il gruppo di percussioni residente del festival; l’ensemble replicherà la performance dal vivo l’indomani 5 luglio a Motta Santa Anastasia.

Festival del pesce azzurro a Marzamemi

Fino al 2 luglio il Festival dedicato al pesce nella magica tonnara del borgo di Marzamemi. Un programma ricco di appuntamenti che metteranno in risalto e valorizzeranno la storia e la cultura della pesca: acciughe e sarde saranno le regine della manifestazione, il pesce “povero” e salutare. Il festival, racchiuderà l’enogastronomia con Vini in Tonnara, eccellenze del territorio, laboratori, Cooking show e momenti di scambi culturali. Oggi in programma alle 11 seminario sulle Biodiversità siciliane, alle 19 talk e show cooking in piazza Regina Margherita, sempre alle 19 apertura in via Santa Chiara della degustazione del pesce azzurro, poi in piazza Regina Margherita talk sulla “plastica nel piatto” e, alle 21.45, musica con I Picciotti di Vasco. Tutti i giorni è possibile visitare l’Expo Village, con i prodotti del settore agroalimentare e dell’artigianato siciliano in via Letizia.

“Il salotto dell’Etna” a Trecastagni

Per due fine settimana, il 29 e il 30 giugno e il 6 e 7 luglio torna a Trecastagni, lungo Corso Vittorio Emanuele, “Il Salotto dell’Etna” , che unisce arte, letteratura, vino e prodotti gastronomici. Qui il programma.

Divino Festival a Castelbuono

Degustazioni e spettacolo per la 18° edizione dell’evento nel bellissimo borgo medievale sulle Madonie. Dalle 16 alle 21.30 degustazioni nel Chiostro di San Francesco. Alle 21.30 in piazza Castello degustazione del dolce tipico, la testa di turco. Alle 22.30 spettacolo con Massimo Minutelle Lab, l’orchestra e ospte Paolo Belli. Qui il programma.

L’antica fiera di S. Pietro e Paolo d’Agrò a Casalvecchio

Ogni ultimo fine settimana di giugno torna un appuntamento antico nel borgo di S. Pietro, in territorio di Casalvecchio siculo, davanti alla meravigliosa abbazia normanna dei S.S. Pietro e Paolo d’Agrò, un piccolo gioiello che merita una gita. Questa mattina castrato e arrusti e mangia e carne di pecora al forno nel piazzale all’aperto, maccheroni al sugo e dolci casarecci. Non è una sagra, non ci sono stand, ma un appuntamento con le pietanze tipche della zona che si ripete da sempre.

Fiera del gusto a San Cipirello

Tra via Roma e piazza Matrice la manifestazione Sicilia gourmet. Show food, degustazioni, spettacoli di cabaret e concerti animeranno il cuore del centro abitato che sorge alle pendici di monte Iato, a 30 chilometri da Palermo. Da sempre conosciuta per il vino e, da alcuni anni, anche per la pizza, San Cipirello punta a diventare città per buongustai. Alle 18 riapertura degli stand in via Roma. Alle 20 show cooking e degustazioni gratuite all’interno del villaggio del gusto» E dalle 21 spettacolo di cabaret con Sasà Salvaggio, presentato da Massimo Minutella. Alle 23 il concerto di Neja chiuderà la manifestazione

Sicily Food Festival a Terrasini

La manifestazione che promuove le tradizioni culinarie e celebra le eccellenze della tradizione gastronomica siciliana fa tappa al Belvedere di Terrasini con le specialità locali come le braciole messinesi, lo sfincione dell’antico forno Valenti, il pane ca’ meusa, il pane e panelle, i bubble waffle, i patatwister, il coppo di totano fritto, le birre artigianali, la bomba dello street (bombolone ripieno di gelato), la granita, la porchetta di maialino nero dei Nebrodi.

Gustorie di Sicilia a Castellamare del Golfo

Degustazioni, talk e cooking show e prodotti tipici. Si chiude stasera alle ore 21:30 in piazza Petrolo con Giusi Battaglia, Lello Analfino e Salvo Piparo.