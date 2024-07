I concerti e gli spettacoli del fine settimana in Sicilia, stasera Gazzelle alla Villa Bellini, domani la grande danza di Bolle a Siracusa

Il cartellone

Al Taormina Film Fest Bella Thorne presenta il film "Saint Clare", i dinosauri al Naxos Archeofilm

Ecco alcuni degli appuntamenti più importanti del fine settimana in Sicilia, tanti concerti, cinema e grandi spettacoli nei teatri di pietra.

Sabato 13 luglio

Gazzelle alla Villa Bellini

Dopo un tour nei palasport e un concerto in un’Arena di Verona totalmente sold out, Gazzelle è partito per la sua tournée estiva che fa tappa a Catania alla Villa Bellini per Catania Summer Fest. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 24 dischi d’oro e 27 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile.

Il Volo

Dopo il sold out di Catania, il trio del Volo è in concerto al Velodromo Borsellino di Palermo

Marranzano World Fest

La due giorni conclusiva del festival si terrà negli spazi di Femminamorta, nelle campagne di Riposto. Si inizia sabato 13 con un concerto al tramonto dedicato al suono dei marranzani, che vedrà protagonisti Piero Corso, Ataya, Amaury Le Barde, Yehven Svatowsky, Nicolò Melocchi, Hiram Salsano e molti altri. Gran finale, all’alba di domenica 14, con il concerto dei maestri del bansuri Pandit Hariprasad Chaurasia, Debopriya Chatterjee, Nicolò Melocchi e del percussionista indiano Sanjay Kansa Banik.

Terra D’Amuri Music Fest a Pollina si apre con Ron

Ron sarà in concerto con il suo concerto “Come una freccia in fondo al cuore” al Teatro Pietra Rosa di Pollina (ore 21.00 – ingresso gratuito) ospite del Terra D’Amuri Music Fest.

Il festival proseguirà all’insegna della grande musica del cantautorato italiano con Roberto Vecchioni (12 agosto, Pollina), Antonella Ruggiero (9 settembre, Terrasini) e Fabio Concato (26 ottobre, Palermo). L’anima del festival mette al centro l’omaggio alla Sicilia, alla tradizione dei canti popolari, voce genuina di un popolo, portatrice unica di tradizioni, memoria ed identità̀ con due omaggi: a Franco Battiato (18 ottobre, Teatro Golden, Palermo) con “Stranizza d’Amuri”– concerto evento omaggio a Battiato con Mario Incudine, Luca Madonia, Giovanni Caccamo, presenta Red Ronnie – Orchestra Mediterranea e a Rosa Balistreri con il concerto omaggio “Rosa d’Amuri” (27 ottobre – Teatro Golden, Palermo). Spazio anche ai cantautori siciliani con il concerto “Terra Mia” che si terrà il 17 ottobre al Teatro AppArte di Palermo.

Salmo & Noyz sono in concerto al Dream Pop Palermo Fest di Palermo Cantieri Culturali alla Zisa per una nuova tappa del tour Hellraisers in cui due artisti ripercorrono i loro successi e presentano i brani del joint album CVLT (già disco d’oro), uscito lo scorso 3 novembre. Un’occasione perfetta per assaporare dal vivo tutta la loro energia e carica live. Lo show riprenderà l’immaginario del joint album, a partire dalla scenografia che condurrà lo spettatore in una storia con diverse sorprese, grazie a un mix tra tecnologia e props scenografiche, dove saranno ripresi molti riferimenti tratti da Cvlt.

Domenica 14 luglio

Tri: concerto dei Lautari, Mario Incudine ed Eleonora Bordonaro

In Piazza Umberto I da Vizzini, ore 20:30, un viaggio nel patrimonio culturale della Sicilia nato nell’ambito del progetto “In Cunziria” che vedrà interagire i musicisti in un unico spettacolo molto vario.

Lunedì 15 luglio

NotoMusica

La cantautrice Rossana Casale si esibirà in un tributo jazz a Joni Mitchell

Danza

Domenica 14 luglio

Roberto Bolle and friends a SiracusaLa star della danza per la prima volta al Teatro greco con il suo Gala che conclude la stagione dell’Inda di Siracusa. Uno spettacolo che è ormai un cult che affascina ogni anno migliaia di persone: sempre nuovo nei pezzi proposti e, insieme, sempre uguale per livello eccelso e fascino: una splendida alternanza di passi a due e assoli del repertorio classico e contemporaneo che ad ogni occasione incanta e conquista. Bolle proporrà un nuovo assolo, “Prometheus”.

Orestiadi di Gibellina

Il 12 e 13 luglio a Gibellina, due serate inedite per le Orestiadi: la presentazione/studio del nuovo testo inedito di Mario di Caro, che racconta di naufraghi, di sogni e di pallone, uno spettacolo, con le musiche di Jerusa Barros e John Ollis, e le parole lette da Paolo Briguglia con Simona Sciarabba e Luigi Maria Rausa, onirico e drammatico come le storie che racconta e il poetico ricordo per musiche ed immagini, a trent’anni dal mitico spettacolo di Bob Wilson con le musiche di Philip Glass al Baglio di Stefano. Esattamente trent’anni fa nasceva a Gibellina, su impulso di Roberto Andò, direttore artistico della sezione Teatro delle Orestiadi dal 1991, il progetto multimediale di Bob Wilson con le musiche di Philip Glass “T.S.E. – Come in under the shadow of this red rock, da La terra desolata” di T.S. Eliot, che si articolava in un lungo seminario-laboratorio nel 1993 e nell’allestimento definitivo – che rileggeva in chiave contemporanea la tradizione dei ‘mistery plays’ medioevali – nel Baglio delle Case di Stefano nel settembre 1994. Un evento, immaginato dalle Orestiadi, che si terrà sabato 13 luglio alle ore 21.00 al Baglio di Stefano. A seguire, il videofilm di Roberto Andò “ROBERT WILSON: MEMORY/LOSS – fragments of a poetic Biography”, girato fra la fine del 1993 e l’inizio del 1994 a Venezia, New York e Gibellina

Dest’Arte omaggia Santa Rosalia

Da venerdì 12 luglio a venerdì 30 agosto il progetto “Dest’Arte – Festival intercomunale delle arti performative. Una Rosa nei Venti – Omaggio a santa Rosalia” porterà tre spettacoli a fruizione gratuita nei comuni di Ventimiglia di Sicilia, Vicari, e Mezzojuso. Il progetto prenderà il via da Mezzojuso (piazza Francesco Spallitta) venerdì 12 luglio alle ore 21 con “Quattro Canti”, spettacolo che vedrà insieme il pianista Remo Anzovino – unodei compositori e pianisti più innovativi e apprezzati d’Italia – e l’attrice Giuditta Perriera, voce narrante che darà vita alle parole di Gianfranco Perriera. “Quattro Canti”, luogo della città di Palermo che rappresenta il cuore pulsante del Festino, propone al pubblico suggestioni musicali ed emozioni ispirate alla narrazione della storia di Santa Rosalia e della sua città: suoni e parole evocheranno luoghi, immagini e sentimenti profondi in una serata che a molti sembrerà magica. “Quattro Canti” replicherà nell’Anfiteatro comunale di Ventimiglia di Sicilia sabato 13 luglio alle ore 21 e a Vicari (piazzetta Palazzo Pecoraro Maggi) domenica 14 luglio alle ore 21.

Cinema

Si chiude l’Ortigia Festival a Ortigia, si sposterà dal 31 luglio al 2 agosto ad Avola

Sabato 13 luglio serata conclusiva per la XVI edizione di Ortigia Film Festival. La giornata prende il via alle 18.30 presso il Museo del Cinema “Remo Romeo” di Siracusa, con la presentazione del libro di Vinicio Marchioni Tre notti edito da Rizzoli. Un romanzo di formazione sorprendente, duro e dolcissimo, la prima prova narrativa di uno degli attori più amati e popolari del cinema italiano. A moderare l’incontro il critico e storico del cinema Gianni Canova. Alle 21.30 serata di premiazione in Arena Minerva delle tre sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. A seguire è attesa Noemi. La cantante si racconta nell’incontro Il Cinema secondo Noemi parlando dei suoi film, generi e registi preferiti. Una passione per il cinema nata da bambina fino agli anni dell’università e coltivata nel tempo. A moderare il talk Gianni Canova. Al termine dell’incontro Noemi si esibirà in due brani musicali del suo ampio repertorio.

“Le Stranezze di Roberto Andò: da Tomasi di Lampedusa a Luigi Pirandello” fino al 14 luglio alla Villa Belvedere di Acireale

La prima edizione della nuova rassegna cinematografica è dedica al regista Roberto Andò. Venerdì 12 “Viaggio segreto”, liberamente tratto dal romanzo “Ricostruzioni” di Josephine Hart. Sabato 13 “Le confessioni”, con Toni Servillo, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino. Domenica 14 “La stranezza” con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma.

Taormina Film Festival, l’anteprima di “Saint Clare” con Bella Thorne

Iniziano sabato 13 le serate con le proiezioni dei film al Teatro Antico con l’anteprima mondiale di Saint Clare della regista italoamericana Mitzi Peirone, a Taormina con le attrici Bella Thorne (che presenta al Festival il suo corto d’esordio Unsettled) e Rebecca De Mornay. Tratto dal romanzo di Don Roff “Clare at Sixteen”, SAINT CLARE, ambientato in una piccola città, racconta la storia di una giovane donna solitaria perseguitata da voci che la inducono a commettere omicidi che non vengono mai scoperti o puniti, finché il suo ultimo crimine rivelerà insospettabili segreti. Il primo film italiano, anche questo in prima mondiale, è Il giudice e il boss di Pasquale Scimeca che salirà sul palco del Teatro Antico domenica 14 con gli interpreti Gaetano Bruno, Peppino Mazzottae Claudio Castrogiovanni. Tutte le serate del Teatro Antico saranno condotte dalla giornalista Elvira Terranova; la madrina del Festival è invece l’artista catanese Ester Pantano, che dopo la serata di sabato 13 luglio sarà sul palco anche il 14 in occasione del Cariddi d’oro alla Carriera al produttore Carlo Degli Esposti e per la cerimonia di chiusura del 19 luglio.

Da segnalare che nel corso delle giornate di sabato e domenica il Palazzo dei congressi ospiterà il maestro del cinema israeliano, Amos Gitai, che presenta il suo ultimo lungometraggio, Shikun; e il collettivo di 22 registi palestinesi di From Ground Zero, progetto collettivo supervisionato dal regista e produttore Rashid Masharawi che fa giungere a Taormina la voce disperata della popolazione di Gaza.

Sharon Stone illuminerà la serata di chiusura della 70ma edizione del Taormina Film Festival che le dedicherà il Cariddi d’oro alla carriera, la gloriosa onorificenza che negli anni è stata assegnata al gotha del cinema italiano e internazionale, a talenti come Jessica Lange, Robert De Niro, Tom Cruise, Sofia Loren, Nicole Kidman, Richard Gere, Colin Firth, Isabelle Huppert, Gina Lollobrigida, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Monica Vitti, solo per citarne alcuni.

L’attrice e produttrice americana, internazionalmente nota, incontrerà la stampa e il pubblico in occasione di una conversazione su come abbia ridefinito il concetto di cosa rappresenti essere una donna sul grande schermo, diventando un’icona culturale globale nei decenni. La presenza di Sharon Stone al Taormina Film Festival – con la consulenza di Marco Fallanca – segna la sua prima partecipazione al Festival, che già ospitò l’anteprima italiana di Basic Instinct nel 1992.

Naxos Archeofilm 2024 dal 12 al 14 luglio

Tra Mesopotamia ed Egitto. Si inizia venerdì 12 luglio con una pellicola sull’antica Mesopotamia. Ospite Nicola Laneri ordinario di Archeologia e Storia dell’arte del Vicino Oriente antico all’Università di Catania e salito agli onori della cronaca nell’ottobre dello scorso anno quando, alla guida di una campagna di scavi in Iraq, ha portato alla luce la porta monumentale nella cinta muraria di Hammurabi. Il secondo film ci conduce invece lungo le sponde del Nilo attraverso una scoperta archeologica che ha fatto il giro del mondo: una straordinaria tomba con una concentrazione di sarcofagi mai vista in Egitto.

Dai dinosauri a oggi. Sabato 13 luglio una grande produzione internazionale sulla scoperta di nuove specie di dinosauri e mostri marini attraverso realistiche immagini 3D per una visione elettrizzante ma ben lontana dal mondo di Jurassic Park. Ospite Dawid Adam Iurino docente di Paleontologia dei vertebrati, Università degli Studi di Milano. A seguire il film “Odissea: la storia della nostra evoluzione”, un viaggio immersivo nella storia dell’evoluzione tecnologica e culturale dell’uomo, dal Neolitico alla caduta dell’Impero romano d’Occidente.