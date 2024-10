I due concerti di Diodato a Palermo e Catania

il tour

Il 23 ottobre al Golden di Palermo e il 24 al Metropolitan a Palermo

Due gli appuntamenti in Sicilia che vedranno protagonista Diodato, entrambi organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Mercoledì 23 ottobre tappa al Teatro Golden di Palermo (in collaborazione con Gomad Concerti, l’indomani al Teatro Metropolitan di Catania; “sold out” la prima delle due date, per il concerto di Catania sono disponibili ancora pochi biglietti. Il cantautore valdostano si esibisce per la prima volta sui palchi dei principali teatri italiani con 21 show inseriti nel fortunato tour prodotto da “Magellano Concerti”. Diodato porta in scena uno spettacolo intenso, onirico e, al tempo stesso, fisico.

A dominare la scena è l’energia che si fa prima racconto e, poi, sempre più incontro con un pubblico fortemente stimolato e invitato a divenire parte integrante e consapevole di un viaggio per riscoprire la bellezza delle piccole cose. Durante lo spettacolo che si è tenuto al Teatro Petruzzelli di Bari, il cantautore ha presentato a sorpresa “Un atto di rivoluzione”, nuovo singolo uscito il 4 ottobre scorso. Nel brano l’artista si interroga sul senso e l’incisività della propria azione di essere umano pensante, pacifico sì ma anche dissidente, e di artista che negli anni ha sempre posto l’emozione umana, l’empatia, il sogno, l’utopia e la poesia del reale al centro della propria produzione musicale.