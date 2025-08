I Fantastici 4 dominano ancora al botteghino del week end

agenzia

In una settima il totale del box office giù del 29%

ROMA, 04 AGO – I Fantastici 4 – Gli inizi: il nuovo adattamento cinematografico dei fumetti Marvel domina il week end al cinema con 1 milione 321mila euro di incassi, per un totale raccolto finora di 6 milioni 62mila euro. Mantengono invece il secondo posto nella classifica Cinetel i dinosauri di Jurassic World – La Rinascita: la pellicola con Scarlett Johansson è arrivata quindi a superare i 10 milioni di incassi (10 milioni 175mila), mentre debutta in terza posizione la nuova uscita Bring Her Back, il film horror psicologico soprannaturale australiano in cui un fratello e una sorella scoprono un rituale terrificante nella casa isolata della loro nuova madre adottiva. Scende ancora di una posizione Superman, con David Corenswet nei panni dell’uomo d’acciaio, che esce dal podio e si piazza quarto in classifica con altri 267mila euro raccolti nel fine settimana, portando il totale incassato al botteghino a poco più di 5 milioni. Al quinto posto un’altra new entry del week end: Una pallottola spuntata, sequel di Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale nonché quarto film della serie, che ha incassato nel weekend poco più di 235mila euro. A seguire è sesto Il signore degli anelli con quasi 700mila euro totali raccolti (di cui 118,9 nel fine settimana) mentre risale di una posizione, piazzandosi settimo, The Dragon Trainer, il remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 2010, che rastrella altri 97mila euro nel weekend ed è ormai a un passo dai 9 milioni di euro raccolti nelle 8 settimane di programmazione. Risale di una posizione anche Elio, il film della Pixar che, nonostante le 7 settimane di programmazione, ha raccolto al botteghino 2 milioni 634mila euro (92mila euro nel fine settimana). Scende invece dalla quarta alla nona posizione Presence, l’horror diretto da Steven Soderbergh, che in sette settimane di programmazione ha raccolto 443mila euro. Infine dopo 6 settimane in cartellone scende in coda alla top ten F1, la pellicola sul mondo della Formula Uno con Brad Pitt, con un incasso totale che supera però i 5 milioni di euro (5.333.26) Il botteghino totale di questo fine settimana è stato di 3 milioni 634mila euro, in calo del 29% rispetto alla settimana precedente. Nel confronto con lo stesso week end dello scorso anno il calo è stato del 12,44%.

