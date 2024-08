I fratelli Gallagher su X alludono alla reunion degli Oasis

agenzia

Un annuncio è previsto domattina. Media Gb, concerti nel 2025

LONDRA, 26 AGO – Un tweet pubblicato nelle ultime ore sui profili X di entrambi i fratelli Gallagher, Liam e Noel, e ripreso anche sul sito degli Oasis, allude a una storica reunion della celebre band del britpop che si era sciolta nel 2009. In una breve clip con i caratteri tipici degli album del gruppo viene indicata la data di domani e un orario, le 8 di mattina: quando, secondo i media del Regno Unito, verrà fatto il tanto atteso annuncio. Da giorni si parla di una reunion dopo che i litigiosi fratelli da tempo impegnati in carriere soliste avevano dato ripetuti segnali di riappacificazione e anche di voler ritornare ai tempi della loro grande stagione musicale iniziata negli anni Novanta. In un articolo apparso ieri sul Sunday Times, che citava fonti dell’industria discografica, si faceva riferimento già a una serie di concerti programmati per l’anno prossimo dagli Oasis, inclusi live allo stadio di Wembley a Londra e all’Heaton Park di Manchester, la città dei fratelli Gallagher. Si è parlato anche della loro presenza al festival di Glastonbury 2025, dove potrebbero essere il gruppo protagonista della serata principale. Altro segnale di un possibile ritorno insieme è il fatto che questa settimana ricorre il trentesimo anniversario del loro album di debutto, ‘Definely Maybe’, uscito il 29 agosto 1994.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA