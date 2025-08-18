I Jalisse in lacrime: «Pippo Baudo aveva creduto in noi»

il ricordo

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, la coppia che poi non è più riuscita a imporsi a Sanremo

I Jalisse – nome d’arte di Fabio Ricci e Alessandra Drusian – arrivano mano nella mano al Teatro delle Vittorie, a Roma, per rendere omaggio a Pippo Baudo. Il loro primo pensiero va a «Sanremo ’95, quando quando siamo riusciti a salire su quel palco», nella sezione Giovani con “Vivo”, come ricorda Drusian, commuovendosi. Le lacrime sono troppe per continuare e interviene Ricci: «Pippo ha creduto in quella canzone. Ce l’ha fatta chiudere con un vocalizzo in alto di Alessandra»

Poi, Drusian recupera la voce e ricorda come Baudo fosse «creativo dal punto di vista musicale e secondo lui quello fosse il modo per far volare ancora di più la voce». Inoltre, «io posso dire che grazie a lui ho cominciato la televisione con il talent show “Gran Premio”, per me è stato veramente un debutto incredibile perché con lui si imparavano tantissime cose. Poi c’erano un sacco di autori meravigliosi e la maggior parte non ci sono più, Gino Landi, Zavattini, Bardotti, il maestro Pippo Caruso… Ho lavorato con i migliori, devo dirlo veramente».