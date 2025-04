I ‘matti’ del Festival del Cinema Patologico premiano l’Italia

agenzia

Tra i vincitori 'Nonostante tutto' e 'Questi ragazzi'

ROMA, 28 APR – I “matti” scelgono di far vincere l’Italia. “Nonostante tutto” di Simone Guarany con miglior cortometraggio e “Questi ragazzi” di Renato Chiocca come miglior lungometraggio sono infatti le opere che hanno vinto la XVI edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico, l’unico al mondo con una giuria composta esclusivamente da ragazzi con disabilità psichiche e fisiche, che si è svolta a Palazzo Ripetta di Roma. ìù La cerimonia è stata condotta dallo stesso fondatore e direttore artistico del festival Dario D’Ambrosi, affiancato dalla madrina d’eccezione Claudia Gerini, con momenti musicali eseguiti dall’orchestra diretta dal maestro Gerardo Di Lella. Sono arrivati anche messaggi e saluti da parte di Riccardo Scamarcio e Edoardo Leo. Gli attori disabili della compagnia stabile del Teatro Patologico, protagonisti anche dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, hanno decretato anche gli altri vincitori: Miglior regia – “In the Beginning was the Word” di Guy Kuan (Cina) Premio della giuria – “Albert Camus” di Giovanni Nodari Miglior attore – Gianni D’Addario per il film “Lucciole” Miglior attrice – Valentina Bruno per il film “Cara Giulia” Premio speciale (per film di ricerca e sperimentazione cinematografica) – “Sundial” di Oli Maria Pina (Usa) Premio alla memoria di Antonio Messia (per film su tematiche giovanili di forte valenza sociale) – “Fuori c’e’ il sole” di Giulia Savi Premio Tor Vergata (per film su tematiche medico scientifiche) – “Sante o puttane” di Giovanni Dinatale Premio patologico (per film su integrazione e disabilità) – “Silvia & Manuel” di Viviana Falco Premio del pubblico sezione cortometraggi (per miglior film votato dal pubblico) – “Nonostante tutto” di Simone Guarany Premio del pubblico sezione lungometraggi (per miglior film votato dal pubblico) – ” Davide e il mostro” – di Francesco Squillace Premio Griffith (assegnato dall’omonima Accademia di Cinema e Televisione) – “Persona” di Mariasofia Bocci Premio Palazzo Ripetta (assegnato dal magnifico hotel 5 stelle Palazzo Ripetta – Relais & Châteaux di Roma) – “A Man Happier than You” di Gianluca Vitarelli.

