I “Pensiero Band” incantano Pedara con l’intramontabile musica dei Pooh

CONCERTI

La provincia di Catania in questa estate 2024 sarà ricordata come crocevia dell’industria musicale. All’ombra dell’Etna, grazie alla ripresa del settore dei concerti dopo gli anni delle restrizioni per la pandemia da Covid-19, in questa stagione sono passati i nomi più blasonati della musica nazionale che sono approdati principalmente nell’arena allestita dal comune di Catania a villa Bellini, ma anche nelle principale piazze del comprensorio etneo. Ad essere apprezzati sono stati sia i nomi di punta della musica italiana in persona, ma anche le cosiddette cover-band che rappresentano ormai un fenomeno diffuso nel nostro territorio e stanno riscuotendo notevoli consensi a pari quasi dei cantanti da cui prendono ispirazione.