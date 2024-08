I Pooh e un successo che attraversa i decenni: tre concerti in Sicilia

il mito

Il tour dal titolo !Amici x Sempre"

Al di là di ogni facile retorica, la contabilità della loro essenza dimostra che rimangono inossidabili a qualsiasi onda anomale o transitoria intorno al mondo della musica, i vari annunci sulla chiusura dell’attività musicale, sono stati puntualmente rinviati dal gradimento del pubblico nei loro confronti.

Sotto lo slogan “Amici x Sempre”, titolo di un paragrafo discografico, Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Red Canzian, proseguono la migrazione planando di città in città per le vie d’Italia, tre concerti in Sicilia: il 17 e 18 agosto Catania – Villa Bellini e il 20 agosto Palermo – Velodromo Paolo Borsellino.