I primi 50 anni di “Rimmel” e Francesco De Gregori torna in Sicilia

Spettacoli

Due date a Taormina

Nell’estate del 1974, un giovanissimo si proponeva girando chitarra al collo e voce, una manciata di canzoni, presenziava a vari meeting di massa, sulle spalle una hit dagli umori narrativi, “Alice” era il suo biglietto da visita, durante le esibizioni “unplugged”, cantava “Pablo”.

Qualche mese dopo, ad inizio 1975, venne immesso sul mercato discografico “Rimmel”, svolta nella carriera di Francesco De Gregori, promozionato attraverso il tour del “Volo”, non il gruppo pop lirico, bensì la formazione progressive prodotta da Mogol, guidata da Mario Lavezzi, Alberto Radius, Vince Tempera, lo stesso cantautore romano oltre ad aprirne i set, si prodigava alla vendita dei propri vinili.

Sono trascorsi cinque decenni, il disco è incolonnato nella biblioteca della musica italiana, “Pablo” ne è divenuto manifesto-pensiero, il 2025 è la circostanza per celebrare la ricorrenza in grande stile, concerti in vari segmenti attorno a location diverse per destinazione artistica.

Due spettacoli a Taormina – Teatro Antico, 10/11 settembre.