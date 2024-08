I Sansoni in tour a settembre a Messina, Palermo e Catania

lo spettacolo

Il duo comico più virale del web torna in Sicilia con tre date

Il duo comico più virale del web I Sansoni – nome d’arte di Fabrizio e Federico Sansone – torna in Sicilia con tre date evento del loro spettacolo “Sogno a tempo determinato”A Le date prodotte da Vivo Concerti, si terranno a Messina (26 settembre 2024 – Arena Giardino Corallo) per poi arrivare a Palermo (28 settembre – Teatro di Verdura) e per concludersi a Catania (30 settembre – Cortile Platamone).

Le tre date del tour sono organizzate da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Messina, Il Botteghino e GG Entertainment, con il Comune di Palermo e con il Comune di Catania nell’ambito della rassegna di eventi Catania Summer Fest 2024. Con “Sogno a tempo determinato” i Sansoni – interpretando tutti gli stereotipi dei giovani sull’amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica – si interrogano sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda: ma i ragazzi di oggi possono uscire da questo “sogno a tempo determinato”?

Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni, sono due attori e creator siciliani. La loro vita professionale nasce dall’esigenza raccontare il loro punto di vista sul mondo che li circonda. Il 2018 da il via alla loro nuova vita professionale con il debutto a teatro del loro primo spettacolo “Fratelli, ma non troppo!”, un atto unico con cui totalizzano in due anni più di 40 date sold-out; nell’estate dello stesso anno conducono la trasmissione “Paperissima Sprint” in onda su Canale5. Nella primavera 2019 conducono in streaming sulle piattaforme ufficiali del programma l’appuntamento settimanale “Top5 – Ciao Darwin”, trasmissione condotta da Paolo Bonolis su Canale5.