I Simple Minds a Taormina nell’estate del 2025

il tour

Confermata la data siciliana della celeberrima band

Dopo l’enorme successo del Global Tour 2024 che li ha visti protagonisti nel nostro paese con sei date sold out, a grande richiesta i Simple Minds arrivano in Italia nel 2025 e saranno protagonisti di una data imperdibile tra i live della prossima stagione estiva.

L’appuntamento è per domenica 27 luglio 2025 al Teatro Antico di Taormina. Prima della tappa in Sicilia, si esibiranno martedì 15 luglio all’Arena di Verona. Due luoghi che incarnano la storia e la bellezza artistica dell’Italia faranno da scenario agli show della band scozzese, promettendo un’esperienza dal vivo irripetibile.L’evento del 27 Luglio a Taormina è organizzato con la partecipazione del Comune di Taormina in collaborazione con la Regione Siciliana e gli Assessorati regionali del turismo, sport e spettacolo e Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, con il Parco Archeologico Naxos Taormina ed è co-organizzato insieme a Puntoeacapo srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e Associazione culturale Sopra La Panca.

«Siamo entusiasti di annunciare il ritorno dei Simple Minds a Taormina per un concerto che si preannuncia indimenticabile! – dichiara il sindaco Cateno De Luca –. Il Teatro Antico, in una delle date gestite direttamente dal Comune, ospiterà una tappa della leggendaria band guidata dall’iconico Jim Kerr. Questo evento è una dimostrazione concreta dell’impegno e dell’attenzione dell’Amministrazione nel riportare Taormina al centro della scena dei grandi concerti internazionali, consolidando la nostra città come meta privilegiata per la musica e la cultura».

«La sinergia e la collaborazione tra pubblico e privato possono portare a grandi cose – aggiunge il manager di Puntoeacapo Nuccio La Ferlita –. Questo evento è la dimostrazione che quando ci si incontra e si lavora fianco a fianco è possibile produrre eventi di qualità all’interno di un’offerta artistica unica che valorizza il nostro patrimonio culturale e il nostro territorio».