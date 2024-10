I Simple Minds la prossima estate saranno a Taormina

Concerti

Prima della tappa in Sicilia, si esibiranno martedì 15 luglio all’Arena di Verona

Dopo l’enorme successo del Global Tour 2024 che li ha visti protagonisti nel nostro paese con sei date sold out, a grande richiesta i Simple Minds arrivano in Italia nel 2025 e saranno protagonisti di una data imperdibile tra i live della prossima stagione estiva. L’appuntamento è per domenica 27 luglio al Teatro Antico di Taormina. Prima della tappa in Sicilia, si esibiranno martedì 15 luglio all’Arena di Verona. Due luoghi che incarnano la storia e la bellezza artistica dell’Italia faranno da scenario agli show della band scozzese, promettendo un’esperienza dal vivo irripetibile.

L’evento del 27 Luglio a Taormina è organizzato con la partecipazione del Comune di Taormina in collaborazione con la Regione Siciliana e gli Assessorati regionali del turismo, sport e spettacolo e Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, con il Parco Archeologico Naxos Taormina ed è co-organizzato insieme a Puntoeacapo srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e Associazione culturale Sopra La Panca.

“Siamo entusiasti di annunciare il ritorno dei Simple Minds a Taormina per un concerto che si preannuncia indimenticabile! – dichiara il sindaco Cateno De Luca –. Il Teatro Antico, in una delle date gestite direttamente dal Comune, ospiterà una tappa della leggendaria band guidata dall’iconico Jim Kerr. Questo evento è una dimostrazione concreta dell’impegno e dell’attenzione dell’Amministrazione nel riportare Taormina al centro della scena dei grandi concerti internazionali, consolidando la nostra città come meta privilegiata per la musica e la cultura.”

“La sinergia e la collaborazione tra pubblico e privato possono portare a grandi cose – aggiunge il manager di Puntoeacapo Nuccio La Ferlita –. Questo evento è la dimostrazione che quando ci si incontra e si lavora fianco a fianco è possibile produrre eventi di qualità all’interno di un’offerta artistica unica che valorizza il nostro patrimonio culturale e il nostro territorio”.

Formatisi negli anni Settanta e chiamati così da un testo – “so simple minded” – del celebre singolo di David Bowie del 1972 The Jean Genie, i Simple Minds sono diventati uno dei gruppi di maggior successo provenienti dal Regno Unito, vendendo oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, con singoli al numero uno su entrambe le sponde dell’Atlantico e album al numero uno in tutto il mondo, tra cui cinque album al numero uno nel Regno Unito: Sparkle In The Rain (1984), Once Upon A Time (1985) e Street Fighting Years, oltre alla registrazione del concerto Live In The City Of Light (1987) e alla compilation Glittering Prize 81/92.

Negli ultimi 10 anni i Simple Minds hanno riacceso la magia che li ha resi una forza artistica vitale, si sono trovati ad essere citati da artisti più giovani e a suonare per decine di migliaia di persone ogni anno, in tutto il mondo. La richiesta di vedere la band esibirsi in noti successi, tra cui “Promised You a Miracle”, “Glittering Prize”, “Someone Somewhere in Summertime”, “Waterfront”, “Alive and Kicking”, “Sanctify Yourself” e “Don’t You Forget About Me”, è cresciuta di anno in anno, con la band costantemente acclamata come uno dei migliori gruppi dal vivo della sua generazione. Riferendosi al loro concerto del 2022 alla Wembley Arena, il quotidiano The Times ha detto: “tornati di moda e in forma smagliante”. Sono stati premiati con il Q Awards Lifetime Achievement e hanno ricevuto il plauso universale della critica per i loro recenti album. Big Music del 2015 è stato definito dalla rivista MOJO “il loro miglior album degli ultimi 30 anni”, mentre Walk Between Worlds del 2018 ha visto i Simple Minds impegnati nel loro più grande tour statunitense fino ad oggi e, insieme a Direction Of The Heart del 2022, ha raggiunto la posizione numero 4 in classifica nel Regno Unito e la top 10 in diversi territori.

“I concerti sono la linfa vitale dei Simple Minds, è dove noi e il nostro pubblico prendiamo vita e vigore attraverso la musica. A distanza di quattro decenni da quando siamo partiti, questo tour globale dimostrerà che i Simple Minds sono ancora vivi e vegeti!”. Jim Kerr

I Simple Minds sono: Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria) e Sarah Brown (voce).

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 30 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente suwww.livenation.it.