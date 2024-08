I sogni di Massimo Ranieri e dei suoi fan sono sempre in volo

il concerto

Il concerto etneo non ha tradito le attese

Sono ancora in volo i sogni di Massimo Ranieri, che anche questa estate non ha mancato all’appuntamento con Catania, nella quale, negli ultimi anni torna a portare la sua musica sia in inverno (al teatro), che in estate (negli ultimi anni alla villa Bellini). Un ritorno atteso dai suoi tanti fans, che non hanno voluto mancare a questo appuntamento. Una serata mista tra musica e parole, con tanti aneddoti raccontati da un artista molto preparato e poliedrico.