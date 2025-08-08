I The Kolors in Sicilia per la Notte della Musica del Carnevale Estivo

La tournée

Appuntamento ad Agira nell'Ennese

In un’estate in cui The Kolors sono ancora una volta protagonisti con la loro musica, Stash e soci tornano dal vivo in Italia con il tour “Summer 2025”, dopo il grande successo della tournée europea, che in primavera li ha visti trionfare a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino.

Tra le tappe del tour, The Kolors saranno in concerto giovedì 21 agosto ad Agira (En) sul palco di Piazza degli Eventi.Saranno infatti The Kolors ad accendere l’edizione 2025 del Carnevale Estivo di Agira: tre giorni di musica, spettacolo e divertimento dal 21 al 23 agosto. La Notte della Musica è ormai una tradizione consolidata per la città di Agira, uno dei Borghi più belli d’Italia, un evento capace di richiamare pubblico da tutta la Sicilia e di offrire ogni anno spettacoli di altissimo livello. Nel corso degli anni, il palco di Agira ha visto esibirsi alcuni tra i più importanti nomi della musica italiana: Francesco Renga, Ron, Boomdabash, Max Gazzè, Nomadi, PFM, Bianca Atzei, Loredana Errore, Massimo Ranieri e molti altri hanno contribuito a rendere questa rassegna musicale un punto di riferimento per l’estate siciliana. Anche quest’anno l’organizzazione è resa possibile grazie alla sinergia tra il Comune di Agira, il Sicilia Outlet Village, con la preziosa collaborazione di Legambiente Agira e dell’associazione Ritmo Libero, da sempre attivi nella promozione culturale e sociale del territorio. L’evento vede la realizzazione esecutiva di Puntoeacapo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA