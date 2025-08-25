I The Kolors riprendono i concerti dopo il Covid di Stash: recuperata la data di Gela

Musica

Il frontman del gruppo aveva annunciato la sua positività sui social

Dopo l’annuncio dello stop ai concerti per la positività al Covid di Stash arriva quello della ripresa degli spettacoli per The Kolors. In una nota diffusa da un ufficio di comunicazione si legge che «la band e l’amministrazione comunale di Gela annunciano il recupero della precedente data, del 23 agosto, annullata a causa di motivi di salute di Stash». Il concerto, a ingresso libero, si terrà il 31 agosto, sempre nella Rotonda Macchitella.

La sospensione dei concerti dei The Kolors era stata resa nota da Stash con una storia su Instagram: «Sto col covid sono positivissimo, senza sapori e odori che ho già provato ed è fastidiosissimo», definendosi «un influencer con l’influenza».