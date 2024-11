I Top Performers dal Cirque du Soleil in primavera a Palermo

Artisti

Unica tappa isolana dello Spring Tour 2025

Il grande show di Alis, «The New World of Alis», approda in Sicilia per l’unica tappa isolana dello Spring Tour 2025: la magia e le tante emozioni saranno prerogativa assoluta del pubblico di Palermo che al Teatro di Verdura, aperto eccezionalmente in primavera per l’evento, potrà assistere allo spettacolo messo in scena dai Top Performers dal Cirque du Soleil e dai migliori artisti internazionali del circo contemporaneo.

Gli spettacoli si terranno il 15, 16 e 17 maggio 2025, per la prima volta in un’esibizione outdoor: acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi e non solo, capaci di meravigliare con esibizioni che tendono ai limiti delle possibilità umane e capaci di tenere il pubblico con il fiato sospeso, divertendo e offrendo grandi emozioni. Ad accompagnarli una colonna sonora originale creata appositamente per lo spettacolo con coreografie, scenografie e luci che regalano atmosfere coinvolgenti.