Il 15enne Owen Cooper vince l’Emmy per ‘Adolescence’

agenzia

È l'attore più giovane di sempre ad essere premiato

LOS ANGELES, 14 SET – Owen Cooper, il 15enne che ha recitato nella miniserie Netflix Adolescence, vince l’Emmy come miglior non protagonista di una miniserie e diventa l’attore maschio più giovane mai premiato dalla Television Academy. Nessuna sorpresa sul palco del Peacock Theatre di Los Angeles, il premio era più che annunciato. Un applauso commosso ha sottolineato il momento.

