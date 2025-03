Il Borgo dei Borghi, rush finale per Militello Val di Catania: c’è tempo fino a domenica prossima per votare

IL PROGRAMMA TV

Per esprimere la preferenza si potrà utilizzare la piattaforma raiplay.it, dopo la creazione dell’account personale e accedendo all’apposita sezione del concorso

È iniziato il conto alla rovescia per votare il “Il Borgo dei borghi” la sfida tra i venti gioielli d’Italia. C’è tempo, infatti, fino a domenica prossima (6 aprile) per esprimere la preferenza in favore di Militello in Val di Catania, che rappresenterà la Sicilia. E proprio in vista del rush finale, appelli alla mobilitazione sono arrivati dal sindaco Giovanni Burtone che si è detto «orgoglioso della candidatura del suo paese» e dalla Regione Siciliana che lo ha definito «gioiello di storia, arte e tradizioni che merita di essere scoperto e valorizzato».

Per scegliere Militello come “Borgo più bello d’Italia” si potrà utilizzare la piattaforma raiplay.it, dopo la creazione dell’account personale e accedendo all’apposita sezione del concorso. Si può votare una sola volta al giorno e comunque per non più di cinque volte complessive per la durata dell’intera manifestazione, esprimendo una sola preferenza sulle 20 opzioni di voto disponibili corrispondenti a ciascun borgo in gara. Qualora l’utente che ha già espresso il voto tentasse nella stessa giornata di votare nuovamente il sistema informatico lo riconoscerà e non gli permetterà di rilasciare il voto aggiuntivo.