Il Capodanno in musica perde la sfida degli ascolti tv, ma Catania vince lo stesso

L'EVENTO

L'anno che verrà in diretta su Raiuno da Reggio Calabria conquista il 37% di share contro il 25% del programma di Canale 5 da piazza Duomo

Il Capodanno 2025 si è aperto con una sfida televisiva tutta meridionale, che ha visto protagoniste Sicilia e Calabria. Sul fronte degli ascolti, la diretta da Reggio Calabria trasmessa su Rai Uno – L’anno che verrà – ha dominato con quasi il 37% di share, lasciando il secondo posto allo show di Catania su Canale 5 – Capodanno in musica – fermatosi al 25%. Tuttavia, al di là dei dati Auditel, lo spettacolo andato in scena nella suggestiva Piazza Duomo di Catania ha saputo distinguersi per eleganza e fascino.

A guidare la serata catanese è stata Federica Panicucci, che con la sua presenza raffinata ha regalato al pubblico un evento memorabile. La conduttrice, regina della mattina di Canale 5, ha incantato i presenti e gli spettatori a casa con ben cinque cambi d’abito, alternando lustrini scintillanti e spacchi vertiginosi che hanno aggiunto un tocco di glamour alla serata. La sua performance ha inevitabilmente oscurato il pur garbato Marco Liorni, padrone di casa sulla spiaggia di Reggio Calabria.

Momento clou

Il momento clou è arrivato a mezzanotte, quando il palco di Piazza Duomo ha accolto l’intero cast per il countdown verso il 2025. Alla celebrazione hanno preso parte anche importanti figure istituzionali come il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e il sindaco di Catania Enrico Trantino. Un omaggio alla tradizione e alla cultura di una città, quella di Vincenzo Bellini, che ancora una volta ha dimostrato come la musica e lo spettacolo sappiano unire ed emozionare.