Il catanese Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi: l’ex Iena ed ex europarlamentare è un concorrente ufficiale

È ormai partito il conto alla rovescia per “L’Isola dei Famosi”, il reality show torna infatti su Canale 5 da mercoledì 7 maggio. Dopo il cambio alla conduzione con la brava Veronica Gentili pronta a prendere le redini del programma e gli annunci d Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras, è stata svelata una parte del cast che parteciperà al programma. E tra questi c’è anche una sorpresa tutta catanese: stiamo parlando di Dino Giarrusso, ex inviato de “Le Iene” ed ex europarlamentare del M5S, che certamente ci regalerà dinamiche interessanti anche grazie alla sua verve polemica.

Andando a leggere la sua storia e il curriculum, scopriamo che Dino Giarrusso è nato a Catania l’11 settembre del 1974. Nel 1997 si è laureato a Siena in Scienze della Comunicazione. Ha lavorato come giornalista, collaborando con diversi quotidiani, e come autore televisivo per alcune emittenti locali (Antenna Sicilia e Teletna). Ha girato diversi spot tv, documentari e corti e ha iniziato a lavorare come aiuto regista di Ettore Scola, Rossella Izzo, Marco Risi, Ricky Tognazzi. Ha anche recitato in piccoli ruoli in alcune fiction, come “Provaci ancora Prof” e “Il commissario Manara”, e in alcuni film come “Mio cognato” e “Concorrenza sleale”. La popolarità è arrivata quando ha indossato i panni di inviato de “Le Iene” dal 2014 al 2018. Dopo l’esperienza televisiva è approdato in politica. Alle elezioni Europee del 2019 è stato eletto eurodeputato per il Movimento 5 Stelle. Ha lasciato il partito il 25 maggio 2022.

Tra i concorrenti dell’Isola dei famosi potrebbe esserci anche Mario Adinolfi, ex deputato del Partito Democratico e fondatore del “Popolo della famiglia” e dei Family day