Il catanese Matteo Amantia degli Sugarfree vince la prima puntata di “Ora o Mai più” nel sabato sera di Rai 1

In tv

Il catanese Matteo Amantia, storico frontman degli Sugarfree, vince la prima puntata di “Ora o Mai più,” il programma del sabato sera di Rai Uno. “Ora o Mai più”, giunto alla sua terza edizione, è condotto da Marco Liorni, che in questo caso come anche nel capodanno dell’ammiraglia Rai, ha preso il testimone da Amadeus. Amantia nel suo percorso per ritrovare il suo successo perduto è supportato come tutor dal cantate Alex Britti con cui ha cantato in coppia i brani “Cleptomonia” e “Oggi sono io”. A unire Amantia e Britti un ritmo e anima rock che accomuna i due artisti e che ha particolarmente colpito la giuria da casa e i big in studio della canzone italiana quali Patti Pravo, Riccardo Fogli, Raf, Gigliola Cinquetti, Rita Pavone, Marco Masini, Donatella Rettore. In questi anni Amantia aveva continuato a portare il sound degli Sugarfree per lo più in Sicilia e la scorsa estate si erano anche aggiudicati, ad Aci Sant’Antonio (Catania), il “Premio Radio Tv” come eccellenza musicale nella Kermesse ideata e condotta dal giornalista Ettore Tortorici. Nel programma di Rai Uno in gara pure la cantante di Agrigento Loredana Errore, la cui storia personale ha emozionato il pubblico insieme alla sua voce. Ad “Ora o Mai più” anche Valerio Scanu, Pierdavide Carrone, Carlotta, Anonimo Italiano, Antonella Bucci. Pare che a declinare l’invito alla partecipazione al programma di Rai 1 ci sia stata Gerardina Trovato, altra catanese che a partire dagli anni ’90 è entrata di diritto nei “grandi” della musica italiana e che proprio la scorsa estate ha ritrovato l’affetto del suo pubblico, ripartendo da un video su Tik Tok a testimonianza di come siano anche cambiati i mezzi per arrivare alle più ampie platee. Intanto, prima puntata di “Ora o Mai più” è stata ad appannaggio di Amantia, ma ancora ci saranno diversi sabati prima della finalissima di Sabato 1 Marzo 2025. Carmelo Aurite