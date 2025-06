Il concerto di Ligabue a Campovolo: tutto quello che c’è da sapere sul mega evento

musica

L'artista celebrerà insieme con i fan i 30 anni di "Certe notti" che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera

Venerdì 20 giugno, inizia la festa de “La notte di certe notti”, l’atteso imperdibile evento live di Luciano Ligabue che riaccenderà le luci di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) per due giorni di festa (domani e sabato 21 giugno), in cui l’artista celebrerà insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera! Alle 12 apriranno, infatti, le porte della Ligastreet per vivere un’esperienza immersiva nel mondo del Liga e solo per la giornata di venerdì 20 l’accesso al boulevard sarà gratuito e consentito anche a chi non possiede il titolo di ingresso per il concerto.

Le attività in programma