Il concertone di Radio Italia a Palermo: tutti i grandi nomi della musica

lo show

Appuntamento a fine giugno al Foro Italico

Dopo un anno di fermo, ritorna a Palermo il concerto di Radio Italia programmato per venerdì 27 giugno, sul lungomare Foro Italico.

Seguendo una linea che propone classici della canzone italiana e qualche speranza, sono stati presentati gli ospiti di questa edizione: RAF che sta festeggiando i 40 anni da “Self Control”, Annalisa sulla strada con “Maschio”, inedito che prelude ad un nuovo album, i Negramaro in attesa che parta il tour autunnale, previsti tre concerti a Messina fine ottobre, Gabbani e l’inno all’esistenza “Viva la vita”, le voci di Noemi, Tananai, Blanco, in cerca di conferme, la speranza Gaia, l’aspetto glamour di Rose Villain e The Kolors.