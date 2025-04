Il Coro della Fenice torna a Osaka per l’Expo 2025

agenzia

Festival Hall invita pubblico ad unirsi al coro di Va' Pensiero

VENEZIA, 18 APR – La Fenice riparte per una nuova tournée internazionale in Giappone, a Osaka, dopo i recenti tour ad Amburgo e in Corea del Sud. Il Coro diretto da Alfonso Caiani si esibirà nella Festival Hall martedì 22 aprile, alla presenza dell’ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti, e del Console Generale d’Italia a Osaka Filippo Manara, nell’ambito dell’Expo 2025 e delle iniziative promosse da Venezia per il Padiglione Italia. Il concerto segna il ritorno della compagine veneziana nella prestigiosa Festival Hall, 12 anni dopo aver partecipato all’inaugurazione nel 2013, in concomitanza con la terza tournée della Fenice in Giappone. La sala di Osaka è nota per la sua ampia capienza – circa 2.700 posti -, per l’acustica eccellente e per la programmazione di altissimo livello. La tournée della Fenice coinvolgerà circa un’ottantina di persone. Il Coro del Teatro La Fenice, diretto da Alfonso Caiani e accompagnato al pianoforte da Chiara Casarotto e Matteo Dal Toso, sarà affiancato dalle voci del soprano Yasko Fujii, dal contralto Alessandra Vavasori, dal tenore Motoharu Takei e dal basso Nicola Nalesso. Il programma prevede tre pagine verdiane: Gli arredi festivi dal Nabucco, la Barcarola dai Due Foscari e Evviva… Beviamo e Si ridesti il leon di Castiglia da Ernani. Seguirà il coro a bocca chiusa da Madama Butterfly di Giacomo Puccini e poi di nuovo Verdi, con il coro delle streghe da Macbeth. Di Amilcare Ponchielli il coro Feste! Pane! dalla Gioconda, poi ancora tre brani di Verdi: Patria oppressa da Macbeth, Chi del gitano i giorni abbella?… Stride la vampa! dal Trovatore e Noi siamo zingarelle e Di Madride noi siam mattadori dalla Traviata. Il finale sarà con Diecimila anni al nostro imperatore… Padre augusto dalla Turandot di Puccini, Va, pensiero dal Nabucco di Verdi, e l’immancabile Libiam ne’ lieti calici dalla Traviata. Nel sito della Festival Hall di Osaka sono presenti gli spartiti per i diversi registri vocali del Va’ Pensiero, e vi è l’invito rivolto dall’organizzazione a tutto il pubblico ad unirsi al canto del coro.

