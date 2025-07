Il cosmo al Circo Massimo con astronomi del planetario di Roma

agenzia

12 agosto tra le stelle, serata dedicata alle famiglie

ROMA, 28 LUG – Nell’area archeologica del Circo Massimo il 12 agosto torna ‘Il cosmo al Circo Massimo’, serata speciale dedicata alle famiglie e ai bambini con gli astronomi del Planetario di Roma in un viaggio virtuale tra le stelle. E’ un’esperienza unica che coincide con il periodo della notte di San Lorenzo, tradizionalmente associato alle ‘Perseidi o stelle cadenti’. Dalle 21.30, comodamente seduti sul prato, si potranno scoprire i segreti del cielo stellato sotto la guida appassionata degli esperti astronomi. La serata prende vita grazie a un innovativo spettacolo di burattini astronomici, condotto dallo scienziato Gabriele Catanzaro, e all’utilizzo di un telescopio digitale che permette ai presenti di ripercorrere l’affascinante storia della vita delle stelle attraverso l’osservazione del cielo profondo di una notte d’estate. Lo spettacolo verrà proiettato in contemporanea su un maxischermo e sulla suggestiva facciata esterna della Torre della Moletta. Sarà l’occasione per incontrare i protagonisti astronomici di una notte del cielo d’estate – la luna gibbosa calante, il vicino Saturno, gli ammassi stellari, le nebulose e le stelle doppie – che prenderanno vita come burattini astronomici da intervistare. E poi, ancora, le meteore di agosto o stelle cadenti, la cui visione diretta questa volta potrebbe essere più difficile a causa della luminosità della luna, ma la cui storia verrà raccontata tra scienza, poesia e osservazione del cielo. La partecipazione alla serata con biglietto d’ingresso all’area archeologica avviene da viale Aventino. E’ possibile acquistare le entrate dal 29 luglio presso la biglietteria sul posto e nei Tourist Infopoint o sul sito: museiincomuneroma.it L’ingresso è gratuito per i possessori della Mic card, ma si raccomanda la prenotazione al contact center 060608.

