Il direttore d’orchestra catanese Francesco Di Mauro sul podio della “Butterfly” del Teatro nazionale rumeno di Craiova in tournée in Germania

MUSICA

Il maestro è uno tra più apprezzati guest conductor della scena internazionale

Dopo la brillante estate tra Brasile, dove a giugno ha diretto a Brasilia la “Romantica” di Bruckner, Catania, dove a luglio ha diretto la Catania Philharmonic Orchestra in un concerto di colonne sonore, Taormina dove ad agosto ha diretto “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini e a settembre “La Traviata”, negli allestimenti del Sicilia Classica festival, Trento, dove a settembre è stato giurato del prestigioso concorso internazionale di composizione Euregio Klassika, il direttore d’orchestra catanese Francesco Di Mauro, attuale coordinatore della direzione artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e tra i più apprezzati guest conductor della scena internazionale, vola in Germania dove dal 13 al 20 ottobre torna a dirigere la “Butterfly” nell’allestimento prodotto dalla rumena Opera Română Craiova. E proprio nella città rumena l’allestimento ha debuttato lo scorso 5 ottobre.

La Madama Butterfly dell’Opera Română Craiova

Cinque le repliche tedesche di “Butterfly”, il 13 ottobre al Congress Park di Hanau, città dell’Assia, per poi replicare martedì 15 ottobre al Das Wormser Theater di Worms, il 16 ottobre al Bürgerhaus di Unterföhring, il 17 ottobre alla Großer Saal della Haus der Kultur di Waldkraiburg, e il 20 ottobre al Festspielhaus am Wall di Emdem. Nel nuovo allestimento di “Butterfly” della Opera Română Craiova il soprano americano di radici olandesi Lisa Houben ha il ruolo principale di Cio-Cio-San mentre il tenore spagnolo David Baños ha quello di Pinkerton. Di Mauro ha la direzione musicale di orchestra, coro e balletto della Opera Română Craiova. «Una tournée che inserisce in un piano di rilancio del teatro nazionale di Craiova – commenta Di Mauro -. Rispetto alla messinscena della premiere dello scorso 5 ottobre, in Germania non faremo uso di tecnologia in scena ma sarà un allestimento tradizionale».

Il direttore d’orchestra Francesco Di Mauro sul podio

Terminato l’impegno tedesco, il Maestro Di Mauro tornerà in Italia, al Teatro Rendano di Cosenza, per l’allestimento della “Cenerentola” di Gioacchino Rossini in calendario il 31 ottobre ed il 2 novembre. Di Mauro: «Torno a dirigere una delle opere più iconiche e divertenti di un autore che amo moltissimo». A novembre Di Mauro volerà negli Stati Uniti, a Tucson in Arizona, per dirigere un concerto sinfonico.