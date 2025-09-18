Il Festival di Sanremo resta alla Rai, torna il sereno e accordo fino al 2028

la decisione

il Cda della tv di Stato ha approvato il testo della Convenzione con il Comune ligure

Il Consiglio di Amministrazione della Rai si è riunito oggi a Roma sotto la presidenza del consigliere facente funzioni, Antonio Marano, con la partecipazione dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi. Tra i numerosi punti all’ordine del giorno, il Cda ha approvato il testo della Convenzione con il Comune di Sanremo per lo svolgimento e la diffusione delle edizioni del Festival di Sanremo 2026, 2027 e 2028, con la possibilità di prorogare l’accordo per un ulteriore biennio.

L’approvazione arriva dopo una fase delicata in cui si era temuto potesse compromettersi la continuità dell’intesa tra Rai e Comune, mettendo a rischio la realizzazione del celebre evento musicale. Per monitorare il corretto svolgimento della Convenzione, è stata inoltre istituita un’osservatorio permanente tra le due parti, che avrà il compito di supervisionare e garantire un’efficace attuazione dell’accordo.