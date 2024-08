Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra parte dal palazzo del Gattopardo

l'evento

Il 18 agosto alle 21 a Palazzo Filangeri-Cutò di Santa Margherita Belice

Il 18 agosto, alle 21, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra farà tappa, per la prima volta, nel cuore della letteratura ottocentesca: il Palazzo Filangeri-Cutò, di Santa Margherita Belice, ossia il palazzo del “Gattopardo”.

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, riconosciuto come iniziativa di alto rilievo culturale e artistico, si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane quali il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, il Patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Assemblea Regionale Siciliana, della Rai Sicilia, Rai Accessibilità e Rai Pubblica Utilità, della Fondazione Verona per l’Arena, della Confederazione Italiana Archeologi, del Touring Club Italiano, dell’ AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), dell’ AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), dell’Associazione Nazionale Archeologi, della Camera di Commercio del SudEst Sicilia, di Italia Nostra, Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, dell’Associazione “Sicilia, Turismo per tutti”, in collaborazione con Rinascente e ha ottenuto il più prestigioso e blasonato marchio di qualità europea EFFE LABEL, Europe For Festivals, Festivals for Europe.

