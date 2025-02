Il figlio che canta il padre, Cristiano De Andrè a Zafferana Etnea

Il tour

Il concerto ad agosto

Il figlio che canta il padre, l’unico accreditato a visitarne il repertorio, reso memoria per i concerti vissuti insieme sul palco.

Cristiano De André, per la prossima stagione estiva continua la sua escursione leggendo la scrittura senza orario, bandiera e tempo del papà Fabrizio, non soltanto canzoni, bensì poesia, materia sulla valenza umana, immagine a descrivere gli ultimi che non hanno voce.

Sarà un ulteriore migrazione attorno al lessico di un fuoriclasse della parola, brani arricchiti da un tessuto armonico dopo lo storico tour insieme alla Premiata Forneria Marconi avvenuto nel 1979, acquisiti con la stessa gioia da Cristiano.