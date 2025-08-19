il tour
Il “Genesis Greats” di Steve Hackett arriva in Sicilia con due date
I concerti a Palermo e Agrigento
Dopo il grandissimo successo del tour 2024, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna nel nostro paese per altri sette concerti a settembre 2025. Il tour porta in scena lo spettacolo “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”,che nel cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione celebra il magnifico“The Lamb Lies Down On Broadway”, iconico album della band inglese di cui verranno riproposti durante il live molti tra i brani di maggior successo.
Il tour, organizzato e prodotto da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited, partirà il 2 settembre dal teatro Arcimboldi di Milano, due le date siciliane: il 9 settembre al teatro di Verdura di Palermo e il 10 settembre al Palacongressi di Agrigento. L’intramontabile chitarra di Steve Hackett ha tessuto il suono di tutti i classici degli anni ’70 dei Genesis, riportati dal vivo negli ultimi anni con grande successo dallo stesso artista e la sua straordinaria band. Sul palco sarà accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).
La prima parte dello spettacolo sarà caratterizzata da brani che appartengono alla sua carriera di solista, la seconda, oltre alle canzoni tratte dall’album ““The Lamb Lies Down On Broadway”, è invece un omaggio alla storica pagina scritta con i Genesis prima di prendere un’altra strada: Hackett sceglie il modo migliore per celebrare il 50° anniversario dell’album dei Genesis, “The Lamb Lies Down on Broadway“, l’ultimo con alla voce Peter Gabriel, inoltre non mancheranno pezzi intramontabili come “Firth Of Fifth”, brano incluso nell’album dei Genesis del 1973 e “Selling England by the Pound”. I biografi dei Genesis Dave Bowler e Bryan Dray hanno considerato l’assolo di chitarra di “Firth Of Fifth” come “il fiore all’occhiello del periodo di Hackett nella band. E’ il pezzo di chiusura di uno show dal fascino unico, a lui piace ancora tanto suonarlo, al suo pubblico ascoltarlo. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA