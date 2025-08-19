Il “Genesis Greats” di Steve Hackett arriva in Sicilia con due date

il tour

I concerti a Palermo e Agrigento

Dopo il grandissimo successo del tour 2024, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna nel nostro paese per altri sette concerti a settembre 2025. Il tour porta in scena lo spettacolo “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”,che nel cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione celebra il magnifico“The Lamb Lies Down On Broadway”, iconico album della band inglese di cui verranno riproposti durante il live molti tra i brani di maggior successo.

Il tour, organizzato e prodotto da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited, partirà il 2 settembre dal teatro Arcimboldi di Milano, due le date siciliane: il 9 settembre al teatro di Verdura di Palermo e il 10 settembre al Palacongressi di Agrigento. L’intramontabile chitarra di Steve Hackett ha tessuto il suono di tutti i classici degli anni ’70 dei Genesis, riportati dal vivo negli ultimi anni con grande successo dallo stesso artista e la sua straordinaria band. Sul palco sarà accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).