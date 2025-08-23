Il grande pianista armeno Ashot Khachaturian in concerto a Pantelleria per la ricerca sulla fibrosi cistica

musica

L'evento è previsto domenica ai Giardini della Luna

Pantelleria si conferma ancora una volta palcoscenico d’eccezione per un evento che unisce grande musica e solidarietà. Dopo il successo di “Absolutely Ennio”, torna sull’isola l’atteso appuntamento estivo promosso dalle associazioni Artsuite e Pantarei a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca). Un format che, anno dopo anno, si consolida come tappa fissa nel calendario culturale di Pantelleria.

Domenica 24 agosto, alle ore 21, i Giardini della Luna, in Contrada Kafaro, faranno da cornice a “Absolutely… Ashot”, il concerto che quest’anno vedrà la partecipazione del celebre pianista armeno Ashot Khachatourian, artista di fama internazionale. L’evento è aperto sia ai residenti sia ai turisti presenti sull’isola, offrendo un’esperienza musicale unica, all’altezza delle più prestigiose stagioni concertistiche internazionali. A condurre la serata sarà Cinzia Malvini, giornalista di La7.