Il “Live 2025” di Giusy Ferreri arriva in Sicilia ad agosto

Nel live sarà accompagnata sul palco dalla sua band

Grande ritorno di Giusy Ferreri con il suo tour “Live 2025” che registra tanti appuntamenti, tra questi quello a San Teodoro (Messina) giovedì 7 agosto. L’evento si terrà a Piazza Roma a ingresso gratuito ed è organizzato dal Comune di San Teodoro in collaborazione con Puntoeacapo Srl e Marcello Cannizzo Agency. Nel live Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra). Giusy Ferreri dal suo esordio del 2008 ad oggi, ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 16 dischi di platino. Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, fra questi: “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”.