Il live di Max Gazzè a Noto tra passione, vitalità e energia

lo spettacolo

Il concerto ha concluso la rassegna “Le scale della Musica”, promossa dal sindaco di Noto Corrado Figura e organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con GG Entertainment e Il Botteghino. Artista generoso cantastorie raffinato, compositore e bassista d’eccezione Max Gazzè ha regalato al pubblico siciliano due ore di musica. Sette come le note musicali sono i musicisti sul palco. Vibrafono, fisarmonica, fiati, chitarre, basso, autoharp e pianoforte a creare la magia di un concerto acustico. È artista generoso, con il pubblico e con chi lo accompagna. Ha un’attenzione particolare per i giovani artisti che ospita sempre ai suoi concerti così in questo giro tocca a Brando Madonia, figlio d’arte che prepara il pubblico all’ascolto. Alle 21,45 il cantautore romano sale sul palco, total black e presenta i componenti della sua formazione: Marco Molino, Manuel Petti, Max Dedo, Greta Zuccoli e Sunhee You. Come per il Preludio diAmor Fabulas, tour invernale dell’ultimo lavoro discografico anche l’Interludio racconta canzoni mai proposte nei live e cambia pelle a quelle più conosciute. Versatilità e sperimentazione hanno sempre caratterizzato l’artista romano che anche in questa occasione si concede in lunghi racconti. Emoziona in quelli che narrano il tour nei teatri e di come molti arrangiamenti dei brani siano nati per caso e con una vocazione così naturale e poetica da concepirli come se fossero nuovi.