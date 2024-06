Il M° catanese Francesco Di Mauro in Brasile per dirigere la Quarta di Bruckner nella capitale Brasilia

Spettacoli

Trasferta oltre Oceano per il direttore d’orchestra catanese Francesco Di Mauro, attuale coordinatore della direzione artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e tra i più apprezzati guest conductor della scena internazionale, il quale, giovedì 20 giugno alle ore 20, al Teatro Plinio Marcos di Brasilia dirigerà la Orquestra Sinfonica Do Teatro Nacional “Claudio Santoro” in un omaggio al compositore austriaco Anton Bruckner nel duecentesimo anniversario dalla nascita. In programma la sinfonia n° 4 in Mi Bemolle Maggiore “Romantica”.

Il Maestro Francesco Di Mauro, foto Pucci Scafidi

La Quarta Sinfonia “Romantica” è una delle opere più famose di Bruckner, scritta nel 1874 e revisionata diverse volte fino al 1888. Bruckner la dedicò al Principe Costantino di Hohenlohe-Schillingsfürst. Il soprannome della sinfonia fu usato dallo stesso Bruckner perché incarna i prodromi del movimento Romantico all’epoca all’apice nelle arti. Gli studiosi di Bruckner hanno generalmente riconosciuto tre versioni principali della Quarta Sinfonia, la prima del 1874, la seconda del 1878-1886 e la terza del 1887-1888. A Brasilia sarà suonata la versione n° 2. Tra il 18 gennaio e il 30 settembre 1878 Bruckner rielaborò a fondo i primi due movimenti e sostituì il finale originale con un nuovo movimento dal titolo “Volksfest” (“Festival popolare”). A dicembre 1878 Bruckner sostituì lo Scherzo originale con un movimento nuovo, che a volte viene chiamato Scherzo della “Caccia” (Jagd-Scherzo).

Anton Bruckner