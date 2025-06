Il magico concerto a Roma di Ed Sheeran: l’esibizione con Ultimo

Musica

Il cantautore romano ospite nell'unica tappa italiana del concerto del collega britannico

Un concerto carico di emozione quello di ieri sera all’Olimpico di Roma di Ed Sheeran. Nell’unica tappa italiana del Mathematics tour, la star britannica si è esibita con i colleghi italiani Alfa e Ultimo. Nel video l’esibizione, a fine serata, con il cantautore romano.

Insieme i due (che in passato hanno collaborato in 2step) hanno cantato Piccola Stella, uno dei brani più amati di Ultimo con il quale, l’artista dai capelli rossi ha intonato poi la struggente Perfect, nella versione con parte del testo in italiano già proposta in passato con Andrea Bocelli.

