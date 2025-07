Il magnetismo di “LiberTango” con le musiche della “Women Orchestra”

al Teatro “Lucio Dalla” di Milo

Diretta da Alessandra Pipitone. In scena Federica Mosa (violino), Simona Trentacoste (voce) e Stefania Cotroneo (danza)

LiberTango è il titolo del magnetico spettacolo (realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo) che domenica 3 agosto sarà accolto, alle ore 20.45, al Teatro “Lucio Dalla” di Milo, nella “Rassegna di teatro, musica e danza”, diretta da Alfio Zappalà, organizzata, da ArchiDrama con il patrocinio della Regione Siciliana, in collaborazione con il Comune di Milo e la Pro Loco di Milo. Lo spettacolo originale e multidisciplinare con un cast tutto al femminile, tra musica canto e danza, vede protagonista la “Women Orchestra” diretta da Alessandra Pipitone. In scena Federica Mosa (violino), Simona Trentacoste (voce) e Stefania Cotroneo (danza).

LiberTango propone un repertorio dedicato alla tradizione musicale classica del tango, con opere di Piazzolla, Galliano, Albéniz, Gardel, Bizet, Farrés e Gotan Project. Si tratta di un progetto dal forte valore sociale: celebra la libertà, l’espressione e la forza delle donne, protagoniste sensuali e consapevoli di una danza fondata sul dialogo, sull’equilibrio e sull’ascolto reciproco.

LiberTango è tango e molto di più: un viaggio musicale arricchito da influenze di rumba, cha-cha e paso doble, il tutto presentato in uno stile classico ed elegante. Un concerto immersivo, ricco di passione.

“Portare LiberTango a Milo rappresenta per me e per la Women Orchestra un momento carico di significato. Questo progetto è un inno alla libertà, all’indipendenza e alla forza, valori che parlano al cuore di ogni donna e di ogni artista. Attraverso le musiche che hanno segnato la storia del tango – da Gardel a Piazzolla, fino ai Gotan Project – raccontiamo un’evoluzione musicale che unisce tradizione e modernità, radici e innovazione. L’incontro tra orchestra classica, chitarra elettrica e basso elettrico dà vita a sonorità ricercate, intense, capaci di attraversare i generi e le generazioni. LiberTango non è solo un concerto: è un’esperienza che celebra la libertà di espressione e la potenza della musica come strumento di trasformazione e siamo felici di partire con questo nuovo progetto proprio da Milo”, dichiara Alessandra Pipitone (Direttrice d’Orchestra della Women Orchestra nella foto di Angelo Contorno)

Prossimi appuntamenti con la “Rassegna di teatro, musica e danza” (Estate2025), diretta da Alfio Zappalà, al Teatro “Lucio Dalla” di Milo (ore 20.45 per tutti gli appuntamenti in cartellone): l’8 agosto “Il Paraninfo” di Luigi Capuana, con Enrico Guarneri, tra verismo e comicità, rappresentazione di un’opera tra le più brillanti della letteratura siciliana; il 10 agosto con “Caro amico… ti vengo a cercare”, il suggestivo tributo a Lucio Dalla e Franco Battiato che quest’anno vedrà come ospiti le cantanti Amara e Bianca Atzei, accompagnate dall’Ethos Orchestra diretta dal Maestro Daniele Zappalà. La serata sarà condotta da Ruggero Sardo.Ancora, il 12 agosto “Il talento di essere tutti e… nessuno” di e con Luca Ward, spettacolo tratto dal libro autobiografico del 2021; il 13 agosto “Note da Oscar”, incantevole concerto sulle note delle colonne sonore più celebri del cinema hollywoodiano con il Bellini Ensemble del Teatro Massimo Bellini di Catania.Dopo la breve pausa di ferragosto, si ricomincia il 18 agosto con “Amici per la pelle”, inscenato da Gino Astorina ed Eduardo Saitta, propone un esilarante mix di comicità e riflessioni sul lato oscuro dell’amicizia e dei desideri proibiti.Il 24 agosto sarà la volta di “Mille Rose”, magnetico omaggio teatrale a Rosa Balistreri di e con Lucia Sardo e la “Women Orchestra” diretta da Alessandra Pipitone; il 27 agosto sarà la volta di “Mizzica questo è jazz”, un racconto inedito che narra, insieme, la Sicilia e la nascita del jazz, con Andrea Tidona e Rino Cirinnà; il 29 agosto “Strange King of Women”,tutto al femminile, unico e originale omaggio musicale europeo ai Deep Purple.Il 30 agosto, chiude in allegria “Soggetti smarriti”, cabaret show con la compagnia de “Il gatto blu – Harpago”.

Prevendita biglietti:

Presso il botteghino Cine Teatro REX – Via Teatro 14 – Giarre (CT). Aperto al pubblico lunedì e venerdì dalle 9:30 alle 11:30, martedì e giovedì dalle 18:30 alle 20:30. Presso il punto vendita LIVE TICKET della tua città, cercalo su www.liveticket.it Prevendita biglietti on line: www.liveticket.it Possibilità di acquisto biglietti e abbonamento con Carta del Docente, Carta Cultura e del Merito. La direzione artistica e l’organizzazione si riservano la possibilità di apportare variazioni al programma.