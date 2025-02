Il ministro Giuli visita il Porto Vecchio di Trieste

agenzia

Accompagnato nel comprensorio dal sindaco Dipiazza

TRIESTE, 08 FEB – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato oggi l’area del Porto Vecchio di Trieste, dove sono stati avviati alcuni interventi di riqualificazione e per il quale viene vagliato in questi mesi un progetto di completa ristrutturazione. Accompagnato dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il ministro ha fatto tappa soprattutto nei magazzini convertiti in musei e spazi culturali. Il sindaco ha illustrato progetti conclusi e in divenire, che trasformeranno la zona da Porto Vecchio nel cosiddetto Porto Vivo. “Sono molto orgoglioso – ha detto Dipiazza – di far sapere al Governo quello che qui stiamo facendo. Nessuno ha uno spazio di questo tipo in pieno centro, un luogo che sta cambiando, con modifiche importanti per il futuro della città e di tutto il territorio”

