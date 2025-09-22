Il mondo dei fumetti di @Marc0mics all’accademia Made Program

Cultura e sociale

Il Made Program di Siracusa, con Ortigia Comics, ha ospitato un workshop di character design con il fumettista Marc0mics, offrendo ai partecipanti formazione pratica e l’opportunità di vedere i propri personaggi inseriti nella serie SuperTony.

Con la collaborazione dell’Ortigia Comics Il Made Program (Mediterranean Arts & Design Program) di Siracusa ha ospitato un workshop di character design applicato al fumetto nell’ambito della propria Open Week. L’iniziativa ha visto la partecipazione del fumettista @Marc0mics per un corso intensivo di tre giorni.

Struttura del Workshop

Il corso si è articolato in tre sessioni di due ore. Ogni incontro è stato strutturato con una prima mezz’ora dedicata alla teoria, seguita da novanta minuti di pratica durante i quali i partecipanti hanno dovuto sviluppare personaggi che potessero avere un senso logico all’interno di un’opera a fumetti.Marc0mics, fumettista noto per personaggi come Capitan Titti, Supertony, Nonna edda e tanti altri da venire, ha guidato gli studenti attraverso la progettazione, concentrandosi sugli aspetti tecnici e narrativi necessari per creare personaggi efficaci nel linguaggio fumettistico.

Tra i partecipanti anche Chiara Mangiatutto, nota sulle piattaforme come Content Creator a tema food. @Mar0mics ha presentato il personaggio di Chiara come nuovo super-eroe del fumetto, mostrando in anteprima il disegno.

La valutazione e la conferenza di Tony Pitony

Il momento culminante dell’iniziativa è stata la conferenza di chiusura presso la sala conferenze del Made Program, condotta da Sergio Linares (ideatore e fondatore dell’Ortigia Comics) durante la quale sono stati valutati e commentati tutti gli elaborati prodotti dai partecipanti. Tony Pitony, presente con la sua caratteristica maschera di Elvis, ha personalmente esaminato i lavori e selezionato il personaggio migliore che sarà inserito come comparsa in uno dei futuri episodi a fumetti di SuperTony, la serie fumettistica realizzata da Marc0mics che vede protagonista l’alter ego di Tony Pitony descritto come “un anti-eroe distopico”. Il vincitore del concorso è stato il giovane Nathan (nome d’arte) con il personaggio della “Mommy Milk”.

La partnership tra Made Program e Ortigia Comics ha permesso di offrire ai partecipanti non solo una formazione tecnica, ma anche un’opportunità concreta di vedere il proprio lavoro integrato in una produzione fumettistica professionale. Questa formula rappresenta un approccio pratico alla didattica artistica, collegando direttamente l’apprendimento alle possibilità professionali del settore.

Il workshop si inserisce nel programma della Made Open Week, dieci giorni di laboratori gratuiti organizzati dall’Accademia siracusana. L’iniziativa conferma l’orientamento dell’istituto verso l’integrazione di linguaggi artistici contemporanei e la collaborazione con realtà creative del territorio siciliano.

L’evento ha dimostrato come la formazione artistica possa combinarsi efficacemente con progetti editoriali in corso, offrendo agli studenti un’esperienza formativa che va oltre la teoria e si confronta direttamente con le dinamiche produttive del fumetto d’autore.

