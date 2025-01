Il mondo nelle figurine Liebig donate al Comune di Modena

agenzia

Collezione di 318 serie di pezzi storici emessi dal 1902 al 1974

MODENA, 17 GEN – Il ritratto di Ludovico Antonio Muratori, nella serie sulla Storia d’Italia, e le immagini dei fiumi Secchia e Panaro, in quella sugli Affluenti di destra del Po che risale al 1956. Ci sono anche soggetti modenesi nelle 318 serie di figurine Liebig che andranno ad arricchire il patrimonio del Museo della Figurina grazie alla donazione al Comune di Modena da parte di Giancarlo Borgonovi, che vive negli Stati Uniti e le ha ereditate da un parente collezionista. La donazione, acquisita dal Comune, sarà conservata, inventariata e valorizzata attraverso mostre e pubblicazioni da Fondazione Ago Modena, che già può contare su una ricca raccolta di figurine Liebig. La collezione donata copre 72 anni di figurine dell’azienda tedesca: dalla serie sulle Rocce famose, emessa nel 1902 a quelle sul Regno animale, la Storia del circo e la Marina da guerra del 1974. In mezzo ci sono tre serie sull’Anno Santo del 1949, quando era papa Pio XII, quelle sulla vita di Dante e su Inferno, Purgatorio e Paradiso datate tra il 1965 e il 1966, ma anche le Favole di Esopo (1932), i Canti di Leopardi (1955), La figlia di Jorio (1961) e le serie che raccontano opere liriche e le vite di pittori, scrittori, santi e Celebri benefattrici italiane, quest’ultima del 1960. E poi ci sono figurine che, solo a leggere i titoli delle serie, aprono un universo di immaginazione, creature strane, mondi da scoprire come Silfidi del 1906, Scimmie personificate, Rosicanti nostrani e Rosicanti esotici, Cataclismi e Primo giro del mondo, Insetti dall’aspetto bizzarro, la Conquista delle grandi cime e la Storia dell’enigmistica, fino a due serie dedicate a Il pericolo è il mio mestiere e ad altre due sulla misteriosa Uniformologia antica.

