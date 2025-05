Il “Nostalgia Summer Tour” di Noemi in concerto a Noto e Milazzo

spettacoli

Decise le date del tour estivo

In attesa di vederla live nei teatri a novembre e al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, Noemi si esibirà in alcune location suggestive del nostro Paese dal 14 luglio.La prima attesa data in Sicilia è in programma il 22 agosto a Noto (Siracusa) alla Scalinata della Cattedrale.

L’evento rientra nella nuova edizione della rassegna “Le Scale della musica” con l’organizzazione di Puntoeacapo, GG Entertainment e il Comune di Noto.Tra gli appuntamenti estivi, Noemi si esibirà anche a Milazzo (Messina) il 6 settembre al Lungomare Marina Garibaldi per la data organizzata all’interno del cartellone di eventi organizzato dal Comune di Milazzo con il sostegno della Regione Sicilia e dell’Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo.Il tour, organizzato da Friends & Partners, proseguirà poi nei teatri da novembre, a dicembre sarà la volta del centro e sud Italia, con le due tappe siciliane del 4 dicembre al Teatro Golden di Palermo e del 5 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania.

Sabato 20 dicembre, invece, Noemi si esibirà per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma. In tutti gli appuntamenti live Noemi porterà le canzoni del suo ultimo album “Nostalgia” un’opera sentimentale in cui Noemi da valore al passato ma senza rimpiangerlo immergendosi in emozioni profonde, spaziando tra canzoni classifiche ma intense come l’ultimo singolo presentato al festival di Sanremo “Se ti innamori muori” a elementi di blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo avvalendosi anche della collaborazione delle penne di Colapesce, Mahmood e Blanco ma anche delle voci di Carl Brave, Neffa e Tony Effe.