Il Pardo d’Oro di Locarno va a ‘Tabi to Hibi’ di Sho Miyake

Per il Concorso internazionale premio della Giuria a White Snail

LOCARNO, 16 AGO – Il Pardo d’oro per il miglior film in Concorso internazionale al 78esimo Festival di Locarno è andato a ‘Tabi to Hibi’ di Sho Miyake. Il lungometraggio, con una struttura a matrioska, mette insieme due opere del mangaka Yoshiharu Tsuge – ‘A View of the Seaside’ e ‘Mister Ben of the Igloo’ – accomunate dal voler raccontare le difficoltà e le ansie delle persone comuni nel rapportarsi con l’altro. Il premio speciale della Giuria – Comuni di Ascona e Losone per questa categoria è andato a ‘White Snail’ di Elsa Kremser e Levin Peter, che ha portato a casa pure il Pardo per la migliore interpretazione ai due protagonisti, Marya Imbro e Mikhail Senkov. Riconoscimento andato anche alle attrici Manuela Martelli e Ana Marija Veselčić per ‘God Will Not Help’ di Hana Jušić. Pardo alla miglior regia della Città e Regione di Locarno, invece, ad Abbas Fahdel per ‘Tales of the Wounded Land’. Menzione speciale a ‘Dry Leaf’ di Alexandre Koberidze. Non ce la fanno quindi le italiane Valentina e Nicole Bertani con ‘Le bambine’, che però portano a casa la menzione speciale di una delle Giurie dei giovani.

