Il ‘pezzotto’ finisce come neologismo nel vocabolario Treccani

agenzia

Da decoder illegale a sinonimo di oggetto contraffatto

ROMA, 26 SET – Il ‘pezzotto’ finisce nella Treccani. Il vocabolario della Lingua Italiana registra come neologismo la parola, di origini napoletane, che indica un particolare decoder utilizzato per accedere illegalmente ai contenuti dei canali tv italiani ed esteri a pagamento. Anche la Treccani si occupa così di quel sottobosco di pirateria, contro il quale stanno per essere introdotte nuove importanti sanzioni, accogliendo nel suo vocabolario online il diminutivo di ‘pezzo’, nato nel dialetto napoletano e nell’italiano locale, in tempi recenti passato a indicare la zeppa usata in falegnameria e la toppa in sartoria, per poi diventare un sinonimo di oggetto contraffatto attraverso il gergo della malavita e il lessico giovanile.

