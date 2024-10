Il “Piano di Volo” di Claudio Baglioni: dodici concerti in quattro città siciliane

il tour

Il nuovo progetto dell'amatissimo cantante romano

Tra cielo e mare, un’immaginaria linea di congiunzione a sancire la bellezza ritratta su due magnifici elementi che abbracciano la vita.

Claudio Baglioni ha trattato il volo in “Gagarin”, scrittura contenuta in “Solo” album del 1977, il mare per l’affetto nei confronti di “Lampedusa”, luogo di nascita del suo festival vacanza “O’Scià”, dal primo fattore ha ripreso la tematica per il terzo capitolo di “Piano di Volo”, trecento concerti sulla via dei teatri lirici, vissuti da novembre 2024 a novembre 2025, tre date per ogni città italiana, l’esordio ad Assisi, tra poco più di un mese.

Canzoni nude per come sono nate,essenziali, fotografie legate a disparati momenti del paese Italia, documenti sul transito avvenuto negli ultimi cinque decenni.