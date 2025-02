Il pianoforte di Gabriele Strata al Chopin Salon di Varsavia

agenzia

Concerto organizzato con Istituto italiano di cultura Varsavia

ROMA, 24 FEB – Un recital interamente dedicato a Chopin interpretato dal giovane e brillante pianista Gabriele Strata nel famoso Chopin Salon di Varsavia. Il concerto, che si svolgerà giovedì 27 febbraio alle 20.15 rientra nel progetto “Giovani talenti musicali nel mondo”, promosso da Accademia Musicale Chigiana, Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’ di Imola e dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica), e viene organizzato nella capitale polacca dall’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia. “Gabriele Strata, giovanissimo pianista padovano, è senza dubbio uno degli artisti emergenti più interessanti e lo testimoniano i numerosi premi dei quali è stato insignito negli ultimi anni. Si esibisce con regolarità sui palcoscenici più prestigiosi in Italia e all’estero. Le sue capacità sono indiscutibili e siamo certi che saranno apprezzate anche a Varsavia, dove praticamente ogni giorno si svolge un evento dedicato a Chopin, il grande compositore nato proprio in Polonia”, spiega il presidente di Associazione Italiana Attività Musicali (Aiam) e vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice. “La collaborazione con il Cidim ci ha permesso di ospitare a Varsavia numerosi musicisti italiani che hanno sempre attirato l’attenzione del pubblico locale, così esigente e attento quando si parla di musica e in particolare di quella classica. Nell’ambito del Festival dedicato alla nascita di Fryderyk Chopin, che ospita ogni anno giovani pianisti da tutto il mondo, siamo orgogliosi di presentare Gabriele Strata, uno dei più talentuosi artisti della sua generazione, per celebrare il grande genio polacco e sottolineare quanto la sua eredità sia ancora viva in Italia”, conclude Fabio Troisi, direttore Istituto Italiano di Cultura a Varsavia. Sul sito del Cidim www.cidim.it maggiori informazioni.

